Инвестбанк "Кит финанс" увеличил уставный капитал

Инвестиционный банк "Кит Финанс" (Санкт-Петербург) увеличил уставный капитал на 42,8% - до 3 млрд руб., путем размещения допэмиссии акций на 900 млн руб. Как говорится в сообщении кредитной организации, Центральный Банк РФ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций 14 сентября.

Пресс-служба инвестбанка сообщала, что целью проведения эмиссии являлось привлечение дополнительных ресурсов для развития группы "Кит Финанс", включая новые направления бизнеса, региональную экспансию в России, а также выход на зарубежные рынки.