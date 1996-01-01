Банк "Березовая роща" уже во Владивостоке

Как стало известно "ЗР", на финансовом небосклоне Приморья появится новый коммерческий банк - во Владивостоке открылось приморское представительство ОАО КБ "Дзёмги".

Первоначально кредитная организации была зарегистрирована в Комсомольске-на-Амуре, поэтому и само название имеет дальневосточные корни. Дземги в переводе с нанайского значит "березовая роща".

ОАО КБ "Дзёмги" зарегистрирован в столице. В Приморье работа банка непосредственно с клиентами начнется через полгода, к тому времени руководства банка планирует провести ребрендинг финансовой структуры.