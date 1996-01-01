Ожидается снижение темпов роста ВВП

Минфин прогнозирует существенное снижение темпов роста валового внутреннего продукта в 2007 г. до 6% против 6,6% в нынешнем. Такие данные содержатся в проекте федерального бюджета на 2007 г., внесенном в правительство.

"Основным фактором экономического роста в 2007 г. будет увеличение потребительского и инвестиционного спроса, однако расширение внутреннего спроса будет происходить более низкими темпами, чем в текущем году", - говорится в документе, подготовленном Минфином. Проект бюджета-2007 г. и перспективного финансового плана на 2009 г. рассчитывался на основе прогноза основных показателей социально-экономического развития страны, предполагающих сохранение относительно благоприятных внешних условий и активизацию внутренних факторов роста экономики.