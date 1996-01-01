Первая страна включила рубль в золотовалютные резервы

С 1 сентября активы в российских рублях включены в состав золотовалютных резервов Республики Беларусь. На внутреннем валютном рынке Беларуси и во внешнеторговых расчетах между двумя странами российский рубль сейчас занимает около 20-30% общего объема и по уровню использования уступает только доллару США.

"1 июля 2006 года в России были отменены все валютные ограничения, что значительно приблизило российский рубль к переходу в разряд свободно конвертируемых валют, - объясняет Нацбанк Беларуси свое решение. - К тому же в течение последних лет значительно повысился суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации". "По мере дальнейшего роста доверия в мире к российскому рублю и увеличения его использования в международных расчетах Национальным банком Белоруссии в установленном порядке будет принято решение по удельному весу российского рубля в структуре резервных валют", - заявили в Нацбанке Беларуси.