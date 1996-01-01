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СК "Приморье" открыла двери в Находке
На минувшей неделе страховая компания "Приморье" презентовала новый офис в Находке. Это первое агентство компании в крае. До конца года представители страховщика появятся в Уссурийске и Артеме.
После успешного начала деятельности во Владивостоке - за время работы на рынке компании удалось стать заметной и обрести круг постоянных клиентов - страховая компания "Приморье" начала расширять границы своей деятельности внутри края.
Сегодня портфель компании сбалансирован, в основе - четыре составляющих: имущественное страхование, страхование автотранспорта, страхование грузов и страхование от несчастного случая. "К концу года станет ясно, какие страховые продукты СК "Приморье" будут более востребованными на страховом рынке Находки. Тогда же можно будет принимать решение о создании в Находке филиала нашей компании и определить приоритеты", - прокомментировал планы на будущее директор компании "Приморье" Владимир ТЕРЕШИН.
Залогом продуктивной работы Владивостокской компании в Находке стал тщательный подбор кадров. Агентство возглавил Николай КОЖЕМЯКО с 14-летним опытом работы в страховании. На должности эксперта - Марина КОЗЫРЬ, которая имеет опыт обучения страховых агентов: "Думаю, мой опыт поможет мне в будущем организовать хорошую агентскую сеть".
Следующий шаг СК "Приморье" - открытие офисов в городах Уссурийск, Артем и допофиса во Владивостоке.
Страховая компания "Приморье" приглашает к сотрудничеству туристические фирмы, страховых агентов и брокеров. Мы находимся: г. Владивосток, ул. Бестужева, 21а, офис 106, тел.(4232)41-21-20.
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