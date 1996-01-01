Копить деньги в рублях интереснее

По данным Центробанка, за январь-июнь покупательская способность вкладов в евро и долларах снизилась на 3,5% и 8,56% соответственно. В то время как рублевые депозиты потеряли лишь 1,4%. Реальная рублевая доходность банковских вкладов во всех валютах оказалась отрицательной.

Совершенно очевидно, что для приверженцев иностранной валюты настало время пересмотреть свою финансовую политику и обратить внимание на альтернативные способы сохранения собственных средств.

Для жителя Приморского края иностранная валюта - это преимущественно доллар. "Чтобы понять, стоит ли хранить деньги в долларах, необходимо рассматривать ситуацию, которая складывается вокруг него не только на внутреннем рынке России, но и на внешнем, мировом, рынке, - считает Сергей КАЛИТИН, управляющий директор по развитию бизнеса филиала Национального Банка "Траст" во Владивостоке. - Сегодня долларовая масса в мире превышает объем обеспечения этой массы товарами, производимыми в США, которые делают доллар стабильной валютой. Это очевидный факт, который признают все аналитики".

Что касается видов валют, то теоретически можно копить в евро или иенах, но почему бы нам не включить в этот список рубль и не сопоставить все эти валюты с рублем? Позиции рубля внутри страны по отношению к иностранной валюте укрепились в значительной степени. Те инфляционные процессы, которые идут, уже связаны не с какими-то расхождениями и колебаниями между рублем и долларом, а происходят в основном за счет уровня внутренних цен на нефть и ситуацией, которая складывается на рынках, зависящих от энергоносителей. Вместе с этим, одновременное увеличение экспортных цен на энергоносители - один из факторов стабильности нашей экономики, сохраняющий ее в состоянии баланса.

"Сегодня государство само постепенно переводит свои резервы из доллара в другие активы. Согласитесь, достойный пример для подражания. Таким образом, экономически, с учетом динамики изменения курса доллара в последнее время, снижения ставок по валютным вкладам, прогнозов по экономической ситуации в мире и в России, сегодня копить деньги в рублях интереснее. Давать прогнозы на длительное время сложно, но что касается периода "до года", то, я думаю, здесь все достаточно безоблачно", - добавил Сергей Калитин.