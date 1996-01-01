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Банк Москвы продлевает акцию по ипотеке
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Акция "Ипотека без первоначального взноса", объявленная Банком Москвы с 1 июня 2006 г., продлевается до конца года. По условиям договора клиент, получивший положительное решение кредитного учреждения, может потратить для поиска квартиры 3-4 месяца. По итогам года банк готов рассматривать вопрос о введении действующих условий акции на постоянной основе.
Банк Москвы также увеличил срок кредитования малого и среднего бизнеса до 5 лет. Кроме того, предприниматели получают возможность взять 600 тыс. руб. без залогового обеспечения. Максимальная сумма кредита для "малышей" осталась прежней - 12 тыс. руб.
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