Банк Москвы продлевает акцию по ипотеке

Акция "Ипотека без первоначального взноса", объявленная Банком Москвы с 1 июня 2006 г., продлевается до конца года. По условиям договора клиент, получивший положительное решение кредитного учреждения, может потратить для поиска квартиры 3-4 месяца. По итогам года банк готов рассматривать вопрос о введении действующих условий акции на постоянной основе.

Банк Москвы также увеличил срок кредитования малого и среднего бизнеса до 5 лет. Кроме того, предприниматели получают возможность взять 600 тыс. руб. без залогового обеспечения. Максимальная сумма кредита для "малышей" осталась прежней - 12 тыс. руб.