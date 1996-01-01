В Приморье Россельхозбанк уже выдал селянам 850 кредитов

Приморский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк" в рамках сотрудничества с краевой администрацией по реализации по национальному проекту "Развитие АПК" открыл восемь дополнительных офисов для кредитования сельских товаропроизводителей, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств в Уссурийске, Спасске-Дальнем, Партизанске, Арсеньеве, Дальнереченске, Камень-Рыболове, Черниговке и Кировском.

По состоянию на 1 сентября 2006 года банк предоставил более 850 кредитов личным подсобным хозяйствам на сумму 116 млн руб. Кредиты предоставляются от 30 до 300 тыс. руб. для развития личных подсобных хозяйств, в том числе на приобретение малогабаритной техники, сельскохозяйственных животных, реконструкции помещений для содержания скота и другие цели.

Всего, по словам начальника департамента сельского хозяйства администрации края Александра ТАБАЧЕНКО, в Приморье в рамках национального проекта планируется выдать150 млн руб. кредитов личным подсобным хозяйствам.

Второе направление кредитования по национальному проекту - ускоренное развитие животноводства, завоз племенного скота и переоборудование животноводческих комплексов. Кредиты предоставляются сроком до восьми лет, предусмотрено субсидирование процентной ставки за счет средств федерального бюджета в размере 6-7% в год. В Приморском крае через экспертную комиссию министерства сельского хозяйства уже прошло 11 проектов переоборудования животноводческих ферм совокупной стоимостью 1 млрд руб. Для реализации проектов в 2006 г. планируется освоить 405 млн руб.