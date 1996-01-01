Сбербанк вышел на пенсию

Как стало известно РБК daily, НПФ Сбербанка намерен выйти на рынок обязательного пенсионного страхования. В начале августа фонд подал соответствующую заявку о регистрации правил фонда в ФСФР. Только в "частном" секторе он сможет собрать от 2 до 3 млрд руб.

По словам президента фонда Галины МОРОЗОВОЙ, уже в ноябре планируется начать привлекать пенсионные накопления граждан. Перед этим фонд намерен стать трансферагентом ПФР. Это позволит существенно повысить объем привлечения. "Сейчас у нас свыше 167 тыс. участников по негосударственному пенсионному обеспечению, а в следующем году мы рассчитываем заключить не менее 100 тыс. договоров по обязательному пенсионному страхованию", - заявила Галина Морозова. В итоге НПФ Сбербанка рассчитывает занять около 20-25% рынка негосударственного пенсионного страхования. Для сравнения: весь рынок НПФ сейчас составляет около 6,64 млрд руб., или всего 3,7% от пенсионных накоплений. Остальное находится под управлением ВЭБа. Появление фонда Сбербанка на рынке обязательного пенсионного страхования, считают эксперты, может оттянуть у государственной управляющей компании еще 1-2% денег "молчунов".

Аналитики полагают: выход на рынок обязательного пенсионного страхования столь крупного игрока означает, что "пенсионка" претерпела существенные качественные изменения. "Правительство так часто меняло пенсионное законодательство, что крупные игроки не рисковали до сих пор выходить на рынок", - говорит президент НПФ "Первый национальный пенсионный фонд" Виталий ПЛОТНИКОВ.

По его словам, выход на рынок требует значительных первоначальных вложений. Поэтому многие компании начали работать с обязательным пенсионным страхованием только в прошлом году. Именно тогда стала ясна система налогообложения НПФ. В частности, был отменен налог, который взимался с клиентов, переводивших свои деньги со счетов ПФР в негосударственные фонды. "Очевидно, в НПФ Сбербанка ожидали, когда снизятся налоговые риски, возникающие при переводе", - считает вице-президент НПФ "Электроэнергетика" Андрей ЖЕЛЕЗНОВ. Кроме того, по его мнению, сейчас на счетах клиентов в ПФР скопились достаточно серьезные суммы, чтобы заинтересовать частные фонды.

В НПФ Сбербанка не скрывают, что решение выйти на рынок обязательного страхования было продиктовано в том числе ростом пенсионных накоплений граждан. "Мы планируем привлекать деньги с открытого рынка, а не с помощью административных методов", - пояснила г-жа Морозова. Однако некоторые участники рынка считают, что фонду удастся собрать серьезные средства, в первую очередь среди своих. "Скорее всего, фонд будет привлекать средства сотрудников Сбербанка", - полагает заместитель гендиректора УК "Солид Менеджмент" Евгений КРАВЧЕНКО. По его мнению, учитывая, сколько служащих работает в Сбербанке и его аффилированных организациях, НПФ вполне может претендовать на 20% рынка.

Заместитель гендиректора УК "УРАЛСИБ" Наталья ПЛУГАРЬ не исключает, что при этом значительное число клиентов удастся привлечь за счет открытого рынка: "Несмотря на большое число игроков, в этом сегменте достаточно просторно". По мнению г-жи Плугарь, у Сбербанка есть неоспоримое конкурентное преимущество - огромная филиальная сеть. "Фонду не обязательно проводить активную пиар-кампанию, достаточно просто разместить информацию в отделениях Сбербанка, чтобы вкладчики клюнули на бренд", - считает она.

"Если НПФ Сбербанка не воспользуется филиальной сетью, то собрать с открытого рынка 100 тыс. клиентов будет проблематично", - считает Андрей Железнов. По его мнению, фонду необходимо выстроить эффективную систему продаж. В этом случае НПФ может претендовать и на 40-50% рынка обязательного пенсионного страхования. Это примерно 1-2% от пенсионных средств в ВЭБе. "

Вкладчики доверяют Сбербанку, потому что это государственный банк и с этой точки зрения почти не отличается от ВЭБа", - говорит г-н Железнов. Аналитик БЭА Ростислав КОКОРЕВ считает: чтобы занять ведущие позиции на рынке, фонду будет достаточно привлечь тех клиентов, которые добровольно держат в нем свои пенсионные накопления.