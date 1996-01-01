Азиатско-Тихоокеанский банк открывает новые отделения

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АТБ) продолжает расширять географию деятельности.

Сегодня филиальная сеть Азиатско-Тихоокеанского банка на Дальнем Востоке и в Сибири насчитывает уже более 30 структурных подразделений. Во Владивостоке работают три отделения банка. Еще два дополнительных офиса - на проспекте Острякова и площади Окатовой - приступили к работе в начале сентября текущего года.

В скором времени Владивостокский филиал "АТБ" планирует открыть еще два офиса, а в дальнейшем - открывать отделения в каждом районе города.