В банке "ТРАСТ" автокредит стал доступнее

Национальный банк "ТРАСТ" предлагает своим клиентам кредит на покупку иностранного или отечественного автомобиля от 1999 г. выпуска.

Имея регистрацию в одном из 59 регионов территориального присутствия банка (от Калининграда до Владивостока), можно получить кредит в любом из них. Такие документы, как справка о доходах или нотариально заверенное согласие супруга, не требуются.