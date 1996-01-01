"Бизнес-ангелы" ищут горящие глаза

Устойчивый подъем экономики невозможен без использования передовых достижений науки и техники. В промышленно развитых странах в коммерческий оборот запущено до 70% научных разработок, а в России - около 1%. Попытки изменить ситуацию предпринимались неоднократно, но только сейчас можно говорить о более-менее ясной стратегии государства, сформировавшего, наконец, "скелет" государственной инновационной политики, на который теперь предстоит нарастить "мускулы", способные доводить научные идеи до востребованного на рынке продукта.

Наши особенности

Прежде чем начать разговор, уточним некоторые термины и понятия, определяющие рамки, в которых функционирует венчурный бизнес.

Досье Венчурный капитал - источник финансирования в форме прямых инвестиций в малые и средние частные компании. Прямые инвестиции - инвестиции в акционерный капитал компаний, акции которых не зарегистрированы на фондовой бирже и не участвуют в свободном обращении на фондовом рынке. Венчурный инвестор вкладывает средства в обмен на долю в уставном капитале, но не стремится приобрести контрольный пакет, и в этом его отличие от стратегического инвестора. Его цель - увеличить капитализацию компании и уйти из нее с прибылью (варианты выхода сразу оговариваются). К венчурному инвестору, как правило, идут, когда банки и традиционные инвесторы отказали из-за высоких рисков проекта. Венчурные инвестиции направляются на финансирование разработок и внедрение их в производство; на вывод на рынок новых изделий и технологий; на организацию новых или развитие существующих предприятий, укрепление их маркетингового, производственного, сбытового и управленческого секторов.

Первый российский опыт в этой сфере связан с работой 11 региональных венчурных фондов, созданных в 1994 г. по инициативе ЕБРР и правительств тогда еще "большой семерки" для помощи компаниям в адаптации к реалиям рыночной экономики. Проект был рассчитан на 10 лет. Сейчас практически завершен выход фондов из предприятий. Венчурные фонды занимались прямым инвестированием в модернизацию уже существующих предприятий - в основном пищевой, транспортной, мебельной и других видов промышленности. Никто не рискнул вложиться в инновации, за исключением инвестиций в телекоммуникации (сотовую связь).

Винить их в этом сложно. Первое, с чем они столкнулись, - непрозрачность бизнеса со всеми вытекающими отсюда последствиями. Второе - нехватка квалифицированных кадров. Кстати, те, кто работал в этих фондах, ценятся сейчас на рынке чуть ли не на вес золота. Сыграли свою роль и неразвитость инфраструктуры венчурного бизнеса, отсутствие на фондовых биржах специализированных площадок для IPO высокотехнологичных компаний и несовершенство законодательства, никак не стимулирующего инвестиции в инновации.

Потом появились другие венчурные фонды, но основным источником капитала в них по-прежнему были и остаются зарубежные, хотя и наметилась тенденция увеличения доли российского капитала. Несмотря на существующие проблемы, венчурный бизнес в России развивается, и, возможно, страна находится накануне венчурного "взрыва".

В 1997 г. году венчуристы объединились в Российскую ассоциацию прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). Ее задача - в создании коммуникативной площадки и представлении интересов членов РАВИ в стране и за рубежом, в информационном обеспечении участников рынка и подготовке специалистов для венчурного бизнеса, в формировании благоприятного предпринимательского климата (разработка госстратегии развития фондового рынка и стимулирования долгосрочных инвесторов, корректировка налогового законодательства по малому предпринимательству, упрощение правовых норм регистрации венчурных фондов, создание электронных бирж высокотехнологичных компаний и самостоятельных биржевых площадок и др.).

В регионах у РАВИ на первом плане стоит информационная и образовательная задачи, так как наибольшая венчурная активность традиционно наблюдается в центре. Вот и Дальний Восток оказался центром внимания венчуристов впервые: во Владивостоке прошло рабочее совещание по проблемам развития венчурного инвестирования, в котором приняли участие исполнительный директор Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ) Альбина НИККОНЕН, представители Федерального агентства по науке и инновациям (Роснаука), директор Российской венчурной ярмарки Игорь ГЛАДКИХ - в общем, люди, стоящие у истоков венчурного бизнеса в России.

Пообщаться с "носителями языка" организаторы пригласили более 200 представителей науки и бизнеса, владельцев и топ-менеджеров малых инновационных предприятий, чиновников, курирующих инновационный сектор экономики со всего Дальнего Востока. Получилась наглядная картинка: в его работе участвовали практически одни владивостокцы, и это, видимо, достаточно точно характеризует готовность к венчурным инвестициям в регионе, несмотря на внешнее обилие красивых, но зачастую сырых и неправильно "упакованных" идей, которым на рынке - грош цена.

Тенденции - мировые

Но вернемся к особенностям венчурного бизнеса в России. Венчурные (рисковые) инвестиции - один из самых высокодоходных видов инвестиций. По американской статистике, из 1000 проектов венчуристы отбирают не более 10. В результате из них около 30% обычно выходят на нулевую рентабельность, а около 60% - не оправдывают надежд. И только 1-2 инновации могут так "выстрелить", что перекроют убытки от тех проектов, да еще и дадут прибыль (в США норма доходности венчурных инвестиций - от 19%).

С 1998 г. по 2005 г. наша страна поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности стран для прямых зарубежных инвестиций с тринадцатого на шестое место. В тройке лидеров - Китай, Индия и США. Причем Индия потеснила США на третью позицию в прошлом году! Что касается мирового распределения венчурного капитала, около 63% его приходится на США и Канаду, 25% - на Европу, 9% - на Азию, 2% на Африку, а на долю Латинской Америки и стран СНГ, куда входит Россия, - всего по 1%.

Но, как показывают исследования РАВИ, несмотря на трудности роста, положительная динамика бизнеса в последние годы впечатляет. Вот уже 2-3 года он активно развивается (см. диаграммы и таблицы). Тенденции 2005 года: большая часть инвестиций пошла в телекоммуникации (32%) и на потребительский рынок (21%), что в целом соответствует мировой венчурной моде. В Европе на втором месте по привлекательности после телекоммуникационных и компьютерных технологий идут медицина, здравоохранение и биотехнологии. В России можно отметить увеличение инвестиций в химическую и легкую промышленность.

РАВИ отмечает и такой позитивный момент: в 2005 г. среди источников капиталов инвестиционных фондов увеличилась доля российских средств, в том числе - доля государства. А вот банки на этом фоне выглядят до неприличия скромно (всего 1%), хотя, возможно, в исследование РАВИ не попали фонды, которым удалось-таки привлечь банки.

Абсолютное большинство инвесторов вкладывает средства на стадии расширения бизнеса (62%) или его реструктуризации (26% инвесторов). Вот почему на этапе start-up (производство промышленного образца) поддержка государства очень важна. России очень нужны фонды, поддерживающие инноваторов на стадии "посева" идеи (Seed).

Есть инфраструктура

И все-таки сегодня можно констатировать, что причины, мешающие развитию венчурного бизнеса в России, постепенно преодолеваются. Идет активное формирование инфраструктуры для коммерциализации научных разработок и подготовки кадров. Два-три года назад в России появились центры трансфера технологий, в том числе совместные - с Францией, Германией, США, Израилем, Финляндией, КНР, а также 7 образовательных центров инновационного менеджмента (kouching- центры). Под крылом ДВГТУ во Владивостоке уже год действует Центр научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЕС (TechnoPATEC, www.rapec.ru), и недавно появился Коучинг-центр по венчурному предпринимательству ДВФО.

С 2000 г. в Санкт-Петербурге при поддержке РАВИ проводятся ежегодные венчурные ярмарки, о которых уже хорошо знают зарубежные и российские венчуристы.

Практически завершена регистрация Российской венчурной компании (РВК), и первое заседание совета директоров РВК намечено на ноябрь. За два года в нее будет вложено из инвестиционного фонда 15 млрд руб. - до 5 млрд руб. в 2006 г. и до 10 млрд руб. - в 2007-м. Всего предполагается создать два венчурных фонда: первый будет заниматься информационными технологиями и через 3 года интегрируется в РВК. По сути, из РВК будут наполняться государственные доли в отраслевых венчурных фондах: 49% в них составит доля государства, а 51% - деньги частных компаний. По замыслу разработчиков, РВК создаст от 8 до 15 венчурных фондов. Каждый из них будет управляться специальной компанией, отбираемой на конкурсе. Лимит средств, выделяемых на фонд, - от 600 млн до 1,5 млрд руб. Государство отводит себе роль пассивного инвестора с ограниченной доходностью в размере 3% годовых. Задача - простимулировать вложения частных средств в высокотехнологичные и наукоемкие отрасли.

Появление РВК - очень важный шаг в развитии венчурного бизнеса и ориентации его на высокие технологии, ведь практика показывает, что основные трудности с поиском денег у инновационщиков - в самом начале пути.

Как знакомиться с инвестором?

Эксперты Российской венчурной ярмарки провели во Владивостоке мастер-класс "Как представлять свой бизнес венчурному инвестору", где пошагово и на конкретных примерах рассказали об особенностях такой работы.

Презентацию нужно готовить в нескольких вариантах. Попробуйте за минуту заинтересовать инвестора своим проектом! Это целое искусство, ведь можно с первых фраз привлечь инвестора, и тогда он запросит дополнительную информацию по проекту (расширенная презентация - на 5 или 10-15 минут). А можно сразу же отпугнуть, перегрузив изложение его сути узкоспециальными терминами.

Венчуристы покупают не товар, а бизнес (вернее его часть), вот его и надо представлять. В первую очередь они ищут опытную менеджерскую команду - людей "с горящими глазами", способных реализовать уникальную идею, направленную на удовлетворение покупательского спроса. Как образно выразился один из экспертов, "прямой инвестор вкладывает деньги в лошадь, а венчурный - в жокея". Поэтому представлять проект на венчурной ярмарке должно первое лицо компании или директор по развитию, а не менеджер по продажам.

Инвестора привлекают большой рынок с высоким потенциалом роста и сильная конкурентная позиция, хорошие и в то же время реалистичные финансовые прогнозы. Компания должна быть готова отдать венчурному инвестору до 30% акционерной доли и еще на стадии входа инвестора в компанию обозначить в договоре потенциальные маршруты выхода из бизнеса.

Следует помнить, что венчуристы не заинтересованы пускать прибыль на дивиденды, ведь их цель - максимально увеличить капитализацию компании, а прибыль получить, продав свой пакет (в среднем через 5-7 лет) в несколько раз дороже начальной цены.

Наиболее характерные ошибки тех, кто ищет венчурного инвестора, - "сырая" идея, слабая проработка стратегии захвата рынка, недостаточное внимание к вопросам менеджмента и недостаточная оценка рисков. После мастер-класса корреспонденту "ДК" стало понятно, почему не было отдачи от инвестиционной ярмарки на Форуме АТЭС во Владивостоке в сентябре 2002 г. Большинство презентаций проходили с точностью до наоборот!

Дальневосточникам нужна школа

Свой взгляд на ситуацию с развитием венчурного бизнеса на Дальнем Востоке директор-координатор Российской венчурной ярмарки Игорь Гладких прокомментировал так: "Ваш регион имеет ряд объективных конкурентных преимуществ, связанных с добычей природных ресурсов и близостью к активному в смысле венчурного предпринимательства Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Безусловно, у вас есть потенциал, в том числе со стороны предпринимательского корпуса, хотя нет еще институционального сектора - структур, занимающихся прямыми и венчурными инвестициями. И очень важно сейчас обратить внимание на развитие структуры, которая помогала бы эффективному взаимодействию частных инвесторов и предпринимателей. После общения с рядом компаний могу сказать, что они предлагают бизнес-стратегии, достойные внимания не только региональных, но и российских и иностранных инвесторов. Например, производство циркониевых скальпелей".

Он пригласил дальневосточников поучаствовать в работе Второго Российского Венчурного форума и 7-й Российской венчурной ярмарки (www.rvf.ru), которые пройдут в Санкт-Петербурге 10-11 октября. В работе форума планируется участие представителей ЕБРР, Международной финансовой корпорации (IFC), Quadriga Capital, АФК "Система", "Тройка Диалог", Российского фонда технологического развития и других организаций, играющих большую роль в развитии венчурного предпринимательства в России.

По мнению г-на Гладких, дальневосточникам надо активнее участвовать в работе таких ярмарок. Это хорошая школа, где с компаниями работают эксперты, отбирая действительно готовые к представлению проекты. В рамках подготовки к ярмарке проводятся обучающие тренинги, а по итогам работы достоинства и недостатки проекта оценивают судьи.

На ярмарки приезжают реальные инвесторы, причем едут они не вслепую, а имея предварительную информацию по проектам. Там не увидишь предприимчивых старушек-добытчиц, которые прогуливаются по выставке в поисках красивых сувениров и образцов продукции, как это бывает на выставках в провинции, когда нередко организаторы пытаются "убить двух зайцев", совместив промышленную и инвестиционную выставки.

Тем не менее и региональные венчурные выставки проводить тоже нужно, убежден Игорь Гладких: "Очень важно обеспечить в регионах площадку для взаимодействия частных инвесторов и компаний. Надо понимать, что инвесторы бывают разные. Крупные - занимаются глобальными проектами и рынками. Это профессионалы, которые умеют делать бизнес на прорывных технологиях и формировать новые рынки. Их немного, и им неважно, где реализуется проект. А есть более широкий круг - частные инвесторы ("бизнес-ангелы"). Они, как правило, инвестируют бизнес в районе "трех трамвайных остановок". Такие инвестиции могут очень помочь в реализации небольших проектов регионального масштаба".

Кстати, в этом году впервые на ярмарке будет представлена приморская экспозиция, сообщил "ДК" исполнительный директор TechnoPATEC Игорь КОРШЕНКО. Центр готовит 5-7 проектов. Все ли они пройдут жесткое сито отбора, пока неизвестно, но на 2-3 прорыва рассчитывать можно. Возможно также участие в венчурном форуме мэра Владивостока. Владимир НИКОЛАЕВ встречался с главой РАВИ и директором Российской венчурной ярмарки и продемонстрировал, по словам Коршенко, большой интерес к мероприятию.

Жаль, что представители других регионов Дальнего Востока встречу с венчуристами проигнорировали, а вот Сибирский федеральный округ приглашал их уже 7 раз! Видимо, там больше людей "с горящими глазами", хотя и у нас есть уникальные личности. Так, глава РАВИ Альбина Никконен осталась в полном восторге от общения с главой инженерной корпорации ДЭК Андреем КОСОЛАПОВЫМ. Он выдвинул такое количество инновационных идей, что она предложила ему приехать на венчурную ярмарку и поучаствовать в ней... бесплатно, заявив о готовности пригласить "под него" инвесторов, понимающих толк в предлагаемых им инновациях.