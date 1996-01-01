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Кредит наобум
Потребительское кредитование сегодня настолько популярно, что люди весьма скромного достатка довольно активно стали позволять себе дорогие покупки. Однако бывает так, что, не рассчитав свои возможности по выплате кредита, некоторые должники фактически загоняют себя в угол.
"Ситуация с потребительским кредитованием, на наш взгляд, сейчас очень сложная, - утверждает президент коллекторского агентства "Арбитр" Егор ЛЮЛИН. - С одной стороны, банкам очень выгодно выдавать потребительские кредиты, но с другой - в конкурентной борьбе некоторые из них чрезвычайно упростили процедуру проверки клиента и выдачи ссуды. Да, можно говорить, что "весь мир живет в кредит", однако весь мир это делает совсем по-другому. Чтобы получить кредитную карточку, надо определенным образом зарекомендовать себя. У нас же на оформление иногда достаточно 10 минут, а выдаваемые суммы, на мой взгляд, во многих случаях не подкреплены реальными доходами заемщиков".
Доверие обходится дорого
За границей никто не возьмется поручиться перед банком за своих друзей или даже детей. У нас же это встречается сплошь и рядом. Понятно, что друзья, взявшие кредиты по чьей-то просьбе, проявляют при этом свои лучшие человеческие качества, однако очень часто страдают из-за своего доверия.
Вот типичный случай. Женщина, попав в непростую ситуация, просит троих друзей одолжить ей денег, взяв кредиты. Они в трех разных банках оформляют на себя кредиты на общую сумму $4,5 тыс. Деньги отдают без расписок, а у женщины ситуация еще больше ухудшается: она заболела и не в состоянии платить по кредитам. Теперь $4,5 тыс. "подвешены", на них начисляется пеня в размере 1% (а то и 3%!) в день, а это $45. Оплачивать такую сумму никто из участников "схемы" не может. Результат - три банка и четыре человека должны разрешить неразрешимую ситуацию. Но в данном случае хотя бы не было умысла обмануть друзей, а бывает и наоборот...
"Помогу взять кредит"
Полтора года назад 45-летний тренер спортивной секции просил своих бывших учеников-студентов взять в банках кредиты. Половину суммы он предлагал ученику оставить себе, половину - отдать ему, которую якобы он вложит в дело и сам будет выплачивать проценты со всей суммы. Студенты так и делали, деньги тратили, а про кредиты, которые никем не погашались, забывали. Таким образом, "наставнику" удалось уговорить несколько десятков человек, а сумма, которую он получил, составила несколько миллионов рублей.
ДосьеПо оценке специалистов, "проблемные" кредиты три-четыре года назад составляли 2-3% от общей суммы выданных средств, сегодня у некоторых кредитных организаций они превышают 7% . Две трети из них возвращаются, как правило, после первого напоминания. Примерно половина оставшихся - это люди, которые действовали по недомыслию, либо после оформления кредита попавшие в тяжелую ситуацию. Злоумышленники и мошенники составляют от 0,5 до 1% от общего числа клиентов.
Достаточно распространен и очень похож на "лохотрон" следующий случай мошенничества. Решили вы, к примеру, приобрести бытовую технику в кредит. Перед входом в магазин вам ненавязчиво предлагают: "Сейчас тяжело получить кредит, а у нас есть свои люди, которые ваши данные "пропихнут". Мы поможем вам правильно заполнить анкету и, пока вы оформляете покупку, ваш вопрос решим". Цена таких "услуг" составляет от 10 до 50% стоимости кредита. Человеку заполняют анкету, он идет в магазин, мошенники, конечно же, никуда не звонят. Если покупателю дают в магазине кредит, он спускается и честно отдает проценты "помощникам". Если нет - мошенники разводят руками и извиняются: ну, не получилось. Самое досадное, что инкриминировать им нечего.
Завтра ничего не изменится
Если от мошенничества можно себя хоть как-то обезопасить, не соглашаясь на сомнительные предложения, то от форс-мажорных обстоятельств не застрахован никто. Но чаще случается, когда люди вообще не обременяют себя заботами, как они будут погашать кредит: взяли деньги, а там хоть трава не расти.
"Кто-то пытается перекрывать кредит, взяв следующий. Половина звонков, которые раздаются в редакции, на тему "где перекредитоваться", чтобы закрыть висящий долг.
- Это первый шаг к очень тяжелой ситуации, - считает наш эксперт. - Человеку кажется, что завтра все изменится, что он заработает гораздо больше и сможет погасить все долги. Однако жизнь показывает, что завтра все будет точно так же, как и сегодня..."
Долг можно "заморозить"
1. Если вы решили взять кредит, то, как советует Егор Люлин, нужно помнить, что даже если вы возьмете его под 0%, то при просрочке платежа начисляется пеня. За каждый день просрочки - 1%, а это - 360% годовых. Бесплатным кредитом выгодно пользоваться, ведь вы фактически получаете скидку на величину инфляции, но при этом необходимо рассчитать, чтобы суммарная месячная выплата по всем кредитам, например, не превышала 30% зарплаты.
2. Если вы, взяв кредит, оказались в затруднительной ситуации, то прежде всего постарайтесь свести к минимуму свои расходы. Если оговоренные суммы выплачивать невозможно, то сходите в банк и поговорите о возможности "заморозки" долга на некоторое время. Чтобы рассчитаться быстрее - ищите возможности дополнительного заработка.
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