ЕБРР купит пакет Примсоцбанка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) определился с планами в отношении Примсоцбанка - инвестор рассчитывает обзавестись 12,5% приморского банка.

Напомним, что акционеры Примсоцбанка 11 июля приняли решение о размещении дополнительного выпуска 4 млн 233,333 тыс. привилегированных акций номиналом 10 руб. по закрытой подписке в пользу ЕБРР и Международной финансовой корпорации (IFC). Цена размещения одной акции составит 77,81 руб.