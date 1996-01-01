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Именитые задолжали старости

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Многие хабаровчане недосчитаются на своих накопительных счетах пенсионных взносов.

Оказалось, что "передовики" производства дальневосточной столицы задолжали по страховым взносам и в Пенсионный фонд города и Хабаровского района свыше 300 млн руб. Долги же краевых организаций перед Пенсионным фондом края значительно выше и составляют более чем 1 млрд руб.

Так, например, неплатежи в Пенсионный фонд "Далькровли" составляют 4,8 млн руб., компания "Фоксель" имеет долг в размере 281 тыс. руб, автоколонна № 1269 - 190 тыс.руб. Самое интересное, что руководители этих предприятий-должников гордо носят звания "Предприниматель года" и "Лучший предприниматель года".

Суммы краевых должников по страховым взносам впечатляют еще больше. В пример можно привести краевое государственное унитарное сельхозпредприятие "Дружба" (п. Дружба), чей долг превысил 3,7 млн руб., ОАО "Николаевский-на-Амуре судостроительный завод" задолжал "на старость" 4,1 млн руб. Много в списке должников и неплательщиков из Комсомольска-на-Амуре. Среди них - МУП "Трамвайное управление", ООО "Тихоокеанская рыбопромысловая компания".

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