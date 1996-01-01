Банкиры призвали налоговиков не зарываться

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин ТОСУНЯН не одобряет идею налоговых органов получать информацию о заемщиках банков от бюро кредитных историй.

"Нередко такие намерения высказываются, чтобы выяснить реакцию общества", - сказал глава АРБ, добавив, что если согласиться с этой инициативой, то можно отбить у физлиц желание давать информацию о своих кредитах в кредитные бюро. У налогового органа должна быть мотивированность претензий к конкретному налогоплательщику, а не просто желание получать всю информацию, и только в дальнейшем решать, каким образом ее использовать. "Давайте так скажем налоговым органам: господа, не зарывайтесь, умейте эффективно и грамотно пользоваться своими возможностями", - призвал глава АРБ.

Если налоговым органам станет доступна эта информация, то это будет означать, что она доступна всем, сказал Г.Тосунян.