Сбер ставит на рубль

В Сбербанке новые расценки. Кредиты населению в рублях стали дешевле, а валютные займы обойдутся дороже. Банк выравнивает собственные риски, ориентируясь на прогнозы по доллару. Другие банки ждут бывших клиентов "Сбера" и повышать тарифы пока не намерены.

Сбербанк России в понедельник изменил процентные ставки по кредитам для физлиц. С 14 августа рублевые кредиты для населения подешевели, а валютные кредиты повысились в цене.

Банк объяснил уменьшение ставок по рублевым кредитам "снижением инфляции, стабильностью национальной валюты по отношению к ведущим мировым валютам, переходом к свободной конвертируемости рубля", а также необходимостью "продолжения планомерной работы по развитию потребительского и ипотечного кредитования". В среднем стоимость рублевых кредитов понизилась на 1-3%.

"Новые процентные ставки сделают кредиты физическим лицам еще более доступными, уменьшат валютные риски клиентов банка, ускорят решение жилищной проблемы в России", - говорится в пресс-релизе Сбербанка. В то же время произошло повышение ставок по кредитам в долларах и евро на 3-5,5%.