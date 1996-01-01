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Региональные банки будут жить

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кооперация позволит региональным банкам в будущем сохранить свою конкурентоспособность, сообщил президент Ассоциации региональных банков России (Ассоциация "Россия") Александр МУРЫЧЕВ на заседании координационного совета на тему "Капитализация и инвестиционная привлекательность региональных банков" в Нижегородской области.

По его словам, некоторые эксперты считают, что для региональных банков в ближайшем будущем "будут существовать две альтернативы - предпродажная подготовка или ликвидация". Однако Ассоциация "Россия" не согласна с мнением этих экспертов. "Региональные банки будут жить", - уверен А.Мурычев.

По мнению экспертов ассоциации, региональные банки в ближайшие годы найдут свое место на финансовом рынке. При этом для российских региональных банков полезным для изучения является опыт европейских банков по объединению в кооперативы. "Кооперация банков в союзы для межбанковского сотрудничества при сохранении юридической самостоятельности - это путь, который будет перспективным для российских банков", - считает глава ассоциации.

По его словам, подобное сотрудничество можно начинать внедрять уже сейчас. В частности, московский банк может сотрудничать с региональным в вопросах ипотечного кредитования, например, региональный банк может являться агентом по кредитованию. Для развития банковской кооперации в России необходимо четко сформулировать для банков соответствующие предложения, тем самым, дав импульс российскому финансовому рынку, а также внести необходимые изменения в законодательство, полагает А.Мурычев.

Руководитель приволжского филиала Ассоциации "Россия", председатель правления банка "Ассоциация" Михаил ГАПОНОВ в, в свою очередь, отметил, что на региональном уровне процесс кооперации банков займет не год и не два. "Это не краткосрочная перспектива", - уверен он.

А.Мурычев также сообщил, что в настоящее время в России происходит перегруппировка сил в банковском секторе, в частности усиливается конкуренция банков с иностранным участием в регионах. В России работают 43 банка со 100%-ным иностранным участием, и почти все они идут в регионы, сказал он. Кроме того, в регионах наблюдается экспансия филиалов московских банков.

"Пути дальнейшей капитализации известны. Укрупнение банков не главный путь, а потребность экономики", - констатировал президент ассоциации.

Он отметил, что в последние годы наблюдается тенденция к росту числа сделок по приобретению банков, продолжается слияние банков и поглощение небольших кредитных организаций крупными. При этом спрос на покупку превышает предложение, а цена покупки иногда 2-3 раза больше реальной стоимости банка.

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