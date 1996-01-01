Банковские гарантии повысят до 20 тысяч евро

Уже с 2010-2012 годов россияне смогут вкладывать в банки суммы до 20 тыс. евро без всякого риска невозврата.

Агентство по страхованию вкладов предлагает довести гарантируемую государством сумму вклада до 20 тыс. евро - минимального уровня стран Европейского союза, а уже к началу июля 2006 года будут приняты поправки, увеличивающие сумму возмещения по вкладам до 190 тыс. руб.