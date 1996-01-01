Российские банки разделят на группы риска...

Центробанк подготовил проект указа "Об оценке экономического положения кредитных организаций". В соответствии с документом предполагается разделить все российские банки на несколько категорий и выделить группы риска.

В две первые группы - "Кредитные организации без выявленных недостатков" и "Кредитные организации с повышенными рисками" - войдут те банки, к которым ЦБ не имеет серьезных претензий. Попадание в них обеспечено тем банкам, которые полностью выполняют обязательные нормативы ЦБ, имеют стабильное финансовое положение, качественную систему управления и прозрачную структуру собственности. Также у потенциальных кандидатов на включение в группы благонадежных банков не должно быть опыта конфликтов с регулирующими органами.