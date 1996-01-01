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Госорганы занимаются товарным рейдерством

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Пора бороться с товарным рейдерством. Такое мнение высказали члены комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму. Сейчас в комитете готовится Обращение к председателю правительства Михаилу ФРАДКОВУ, посвященное ситуации в сфере правового регулирования процедур изъятия, оценки, хранения и реализации имущества, признанного вещественным доказательством.

Как отметил председатель комитета Валерий ДРАГАНОВ, "сегодня под видом борьбы с экономическими преступлениями в ходе расследования часто происходит изъятие в качестве вещественных доказательств имущества". Когда же фирма доказывает правомерность, скажем, поставок товара из-за рубежа, оказывается, что ее имущество, которое было изъято, как вещдоки уже продано по бросовым ценам. "А ведь вещдоки - не государственная собственность", - добавил Драганов. Депутаты как раз и хотят защитить конституционные права собственников, чье имущество изымается в ходе расследования дел. "Мы столкнулись с тем, что конкурентная среда ухудшается. Мы понимаем, что увеличивается импорт и, как следствие, его теневая составляющая. Нам надо убрать коррупционную составляющую, но защитить права собственников", - отметил Драганов.

Кроме того, некоторые недобросовестные лица используют положения закона как инструмент изъятия собственности у его законного владельца для последующей, фактически безвозмездной, передачи во владение другим лицам. Участились и случаи хищения арестованных товаров, а "в результате, на практике, теряется имущество стоимостью в десятки и сотни миллионов рублей". Так, в августе 2005 года у компании "Евросеть" в связи с подозрением в контрабандном ввозе было изъято 200 тысяч телефонов, рыночной стоимостью около 100 миллионов долларов. Учитывая высокие затраты на их хранение - 500 долларов в день - было принято решение об их реализации и передаче Российскому фонду федерального имущества. В дальнейшем телефоны были реализованы по цене от 61 рубля до 190 рублей за единицу, что ниже их реальной стоимости в 30 раз! "Евросеть" таким образом понесла убытки, которые никто ей не возместил.

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