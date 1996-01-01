Минфин грабит регионы с особым цинизмом

Любые налоговые послабления всегда радуют компании, но вызывают ожесточенные дискуссии - и в правительстве, и в парламенте. И это при том, что и чиновники, и законодатели хотят хорошо выглядеть в глазах бизнеса, а денег в стране сейчас больше чем достаточно.

Во многом проблема сводится к тому, за чей счет будет обеспечиваться снижение налогового бремени - ведь никто не хочет делиться своей частью бюджетного пирога. О том, с какими проблемами сталкиваются регионы, и о тех запрещенных приемах, которые зачастую применяет Минфин в сфере межбюджетных отношений, корреспонденту RBC daily Екатерине АККЕРМАН рассказал заместитель председателя бюджетного комитета Совета Федерации Вячеслав НОВИКОВ.

- Когда министр финансов представлял в Совете Федерации законопроекты, которые приведут к выпадению доходов, он пообещал регионам компенсацию?

- Вот это самая замечательная история, которая продолжается уже четвертый год. Как только пытаются внести изменения в налоговую систему, из-за которых уменьшатся доходные источники региональных бюджетов, мы сразу же предлагаем найти замену. То есть ввести какой-нибудь источник, также желательно налоговый, который даст компенсацию. На что Минфин с завидным постоянством говорит: давайте не путать бюджетное законодательство с налоговым. Сначала разберемся с налогами, а эту проблему решим, когда будем принимать бюджет. Приходит время бюджета, и нам предлагают компенсировать выпадающие доходы трансфертами. Замечательно! Но только трансферты даются на год, а налоговые изменения - навсегда. И в результате на следующий год все напрочь забывают, что у регионов были выпадающие доходы, что их надо компенсировать, и все начинается с чистого листа. Это классическая схема, которую использует Минфин. С моей точки зрения, это абсолютно недопустимо.

- Вам же замминистра финансов сказал, что в результате унификации ставки акцизов на алкоголь регионы получат 17 млрд руб. дополнительно. Это, конечно, не 35, но все-таки:

- Да, акциз на алкоголь будет 162 руб. за литр спирта. Но кто будет пить крепленые вина, если они будут стоить дороже водки?! Изменится структура потребления алкоголя - с этим я могу согласиться. А вот дополнительные доходы регионам не светят. Причем я считаю, что потери от налога на прибыль лучше компенсировать именно с помощью налогового законодательства. Хотя бы потому, что этот налог распределяется между бюджетами именно в Налоговом кодексе. Но теперь, по всей видимости, придется ждать принятия бюджета. Когда правительство будет вносить изменения в Бюджетный кодекс, мы выйдем с поправкой, предусматривающей передачу регионам 40% акцизов на нефтепродукты. А говорить сейчас можно вообще что угодно! Нам уже и 35 млрд, которые выделены на дороги по поручению президента, припомнили. Хотя это совсем другие миллиарды - их выделили на дороги.

- Результат этого грабежа можно как-то оценить?

- Он известен. По материалам Счетной палаты, с 2002 по 2006 год общее изъятие из доходной части бюджетов субъектов РФ составило около 600 млрд руб. А общая сумма дополнительных доходов - всего 52 миллиарда. Разница и есть чистой воды грабеж. Я этой логики не понимаю. На мой взгляд, если поделены расходные полномочия, под них поделены источники доходов, то не нужно залезать в чужой карман. А Федерация постоянно принимает решения и отбирает у регионов доходные источники! Причем не только прямыми методами, имеются и завуалированные латентные способы.

- Возникает вопрос: зачем отбирать у регионов, если федеральный бюджет верстается с профицитом, причем не маленьким?

- Распределение налоговых доходов по регионам неравномерно и зависит от экономического положения региона. Поэтому все выпадающие доходы в первую очередь бьют по регионам с более высоким экономическим потенциалом. Это такой способ борьбы за равную бюджетную обеспеченность, когда богатых делают бедными. Никто не разбирается с проблемами - отнимают у всех, про кого Минфин думает, что "им много". Логика именно такая.