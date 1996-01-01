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Россия над "черным златом" чахнет
Проблема России в том, что у нее есть нефть, заявил в интервью корреспонденту "ФК-Новости" заместитель председателя комитета Совета Федерации по природным ресурсам Василий ДУМА. "Дело в том, что выход России на ведущее место в мире по экспорту углеводородов не стал фактором ее быстрого социально-экономического прогресса", - пояснил сенатор. Он прокомментировал высказывания ряда экспертов о том, что к концу года бензин самой ходовой марки Аи-92 в России может стоить уже 25 рублей за литр.
Сенатор напомнил, что из-за военных действий в Ливане, ситуации в Иране и Ираке поставки нефти из этого региона перестали быть стабильными. Нефть на мировых биржах дорожает. Кроме того, с 1 августа увеличены цены на вывозные пошлины до 216,4 доллара за баррель. "Министры уверены, что рост экспортных пошлин должен привести к тому, что больше нефти будет оставаться на внутреннем рынке. Но на практике так не происходит", - отметил сенатор.
Более того, вывоз сырой нефти увеличивается. "А деньги, вырученные от ее продажи, остаются за рубежом, - пояснил Василий Дума. - Обязательная продажа валютной выручки отменена". По его словам, предполагалось, что отмена продажи выручки на реальной жизни никак не скажется, так как пока рубль укрепляется, экспортеры будут расставаться с валютой очень охотно и по собственной воле. А поскольку иного источника рублевой ликвидности в обмен на валюту у рынка нет, то ЦБ, как был, так и останется его основным игроком.
"На тот момент, когда заключались контракты на поставки на август, нефтедобытчики подняли закупочные цены. По сравнению с июньскими торгами нефть подорожала на 17 процентов", - добавил сенатор. Поставщики бензина не могут сдержать цены, объясняя это тем, что повышение розничных цен связано с ростом отпускных цен на нефтепродукты с российских нефтеперерабатывающих заводов, инфляция увеличивает их расходы, растут налоги, привязанные к мировой цене на нефть. При этом розничные цены на бензин должны были серьезно подорожать еще в мае, когда оптовые расценки выросли на тысячу рублей за тонну. Тогда это не произошло, но на этот раз большинство экспертов уверены, что в августе цена на бензин вырастет.
"Правительство предпочитает обменивать запасы нефти на наличные доллары. А из-за искусственной привязки эмиссии рублей к приросту валютных резервов возникает такая ситуация: чем больше валюты поступает в страну от экспорта энергоносителей, тем меньше денежных ресурсов предлагается для ориентированных на внутренний рынок отраслей и для социальной сферы", - подчеркнул Василий Дума.
Все это, по его мнению, тождественно льготному кредитованию экономического роста ряда зарубежных стран в ущерб интересам России. При такой политике рост экспорта нефти сдерживает рост экономики и решение социальных проблем. При этом, особо выделил сенатор, правительство не хочет отвязать цену на нефть от мировой цены, как это предлагал, и не раз, Совет Федерации. В заключение он выразил уверенность, что сенаторы вновь поставят этот вопрос на осенней сессии парламента.
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