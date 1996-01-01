Страховка от соседей

Мы купили квартиру в новостройке под чистовую отделку. Сейчас делаем ремонт, а соседи сверху этим не занимаются. Мы решили ремонт застраховать. Но реально ли получить в страховой компании возмещение при наступлении страхового случая? - Елена К.

- Это вполне реально, если вы застрахуете купленную квартиру, в том числе ее отделку. При наступлении страхового случая (скажем, если при ремонте квартиры этажом выше соседи вас зальют) страховая компания выплатит вам возмещение и будет сама разбираться с виновниками происшедшего.

А чтобы оградить себя от претензий со стороны соседей снизу (вдруг в процессе ремонта в вашей квартире вы повредите нижнюю?), нужно застраховать свою гражданскую ответственность при проведении перепланировки и (или) переустройства квартиры, а после завершения ремонта - ответственность при ее эксплуатации.

Размер страховой премии (взноса) при страховании гражданской ответственности на $ 10 000 на время проведения переустройства составляет $ 100-150, а иногда и $ 300, в зависимости от вида и способа осуществления ремонтных работ.