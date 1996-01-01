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Хабаровск попал на деньги

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В настоящее время купюра выпускается ограниченным тиражом и в первую очередь пойдет на формирование резерва Банка России. Для наличных расчетов первыми ее получат жители регионов с высоким уровнем зарплаты: Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока и Сибири.

Как пояснил первый зампредседателя Центробанка Георгий ЛУЕТОВСКИЙ, необходимость в пятитысячной купюре возникла в связи с ростом средней заработной платы в стране. "По данным Росстата, в марте 2006 г. она достигла уже 9995 руб. При этом введение в оборот банкнот более высокого номинала предусматривается, если половина средней зарплаты превышает самую крупную из существующих купюр. Повлиял и тот факт, что сейчас уже более 90% всех оборачиваемых банкнот имеют достоинство 500 и 1 тыс. руб.", - сказал Лунтовский.

Заметим, что банкиры уже давно говорили о необходимости введения российской купюры, которая могла бы стать аналогом стодолларовой банкноты. Согласно статистическим оценкам, на Россию сегодня приходится основная часть мирового оборота таких купюр. Как известно, купюра в $100 служит наиболее популярным средством денежного обмена на теневом рынке и охотно используется для выплаты зарплат в данном секторе экономики.

Новая купюра достоинством в 5 тыс. руб., как и все другие образца 1997 г., принадлежит к серии "Города" и посвящена Хабаровску. Ее лицевая сторона светло-песочного цвета, на ней изображен памятник Муравьеву-Амурскому работы скульптора ОПЕКУШИНА, установленный в этом городе в XIX в. и восстановленный в XX веке. Основной рисунок оборотной стороны - это изображение моста через Амур в Хабаровске. Новая купюра надежно защищена от подделок с помощью самых современных технологий. Для защиты банкноты от подделки использованы водяной знак, микроперфорация, цветопеременная краска и муар, скрытое изображение, а также ныряющая защитная нить с оборотной стороны.

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