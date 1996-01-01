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Банк "Приморье" увеличил прибыль в 10 раз
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Банк "Приморье" в первом полугодии 2006 г. в сравнении с аналогичным периодом 2005 г. увеличил чистую прибыль в 10 раз - до 216,341 млн руб. При этом прибыль до налогообложения выросла в 6 раз, до 251,808 млн руб.
Активы банка "Приморье" в январе-июне 2006 г. выросли на 52% - до 7 млрд 687,119 млн руб. Банк также продолжает наращивать вклады физических лиц - с 1 млрд 200,4 млн до 1 млрд 542,5 млн руб. на 1 июля 2006 г.
ДосьеУставный капитал АКБ "Приморье" составляет 250 млн руб. и разделен на 250 000 обыкновенных акций номиналом 1 000 руб. ЗАО "Ролиз" принадлежит 19,99% акций банка "Приморье", ЗАО "Дальинвестгрупп" -19,9996%. Члену совета директоров банка "Приморье" Геннадию ЛЫСАКУ принадлежит 14,54% акций банка "Приморье", Денису ПАВЛОВУ принадлежит 11,464% акций банка "Приморье", члену совета директоров Александру ЛИНЕЦКОМУ - 2,4376%.
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