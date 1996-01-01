Банк "Приморье" увеличил прибыль в 10 раз

Банк "Приморье" в первом полугодии 2006 г. в сравнении с аналогичным периодом 2005 г. увеличил чистую прибыль в 10 раз - до 216,341 млн руб. При этом прибыль до налогообложения выросла в 6 раз, до 251,808 млн руб.

Активы банка "Приморье" в январе-июне 2006 г. выросли на 52% - до 7 млрд 687,119 млн руб. Банк также продолжает наращивать вклады физических лиц - с 1 млрд 200,4 млн до 1 млрд 542,5 млн руб. на 1 июля 2006 г.