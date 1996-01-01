Дело за "пластиковым" качеством

Следуя общероссийской традиции, мы воспринимаем пластиковую карту прежде всего как кошелек, но отнюдь не как удобное средство расчетов. Посудите сами - по итогам первого квартала этого года (эти цифры опубликованы на сайте Банка России www.cbr.ru) общий объем операций с карточками в Приморском крае составил 9 918 814 тыс. руб., и только 551 809 тыс. из них - безналичные расчеты. Причем сотрудники отделов пластиковых карт приморских банков констатируют, что снятие наличных владельцы карточек, получившие их по зарплатным программам, производят практически сразу же после зачисления средств на карточный счет.

Эта проблема и стала поводом для того, чтобы собрать за круглым столом специалистов приморских банков, отвечающих за развитие пластикового бизнеса. Тему разговора мы обозначили так: "Проблемы и перспективы применения пластиковых карт в торговых и сервисных центрах Приморья".

С удовлетворением констатируем - практически все региональные банки и филиалы иногородних, достаточно жестко конкурирующие на этом рынке, на наше приглашение откликнулись. Может быть, впервые нам удалось вот так собрать "узких" банковских специалистов всех вместе. И за этим мы увидели для себя хороший знак - без партнерства в развитии инфраструктуры "пластикового" рынка не обойтись. Понимание этого есть.

Наш круглый стол будет открывать серию мероприятий, направленных на координацию усилий коммерческих банков по привлечению населения к безналичным расчетам, а также развитию терминальной сети в торговых и сервисных центрах Приморского края.

Банковские терминалы выводят из "тени"

Для начала, так сказать, общая картинка. Наше "продвинутое" Приморье значительно отстает от соседнего Хабаровского края в области эмиссии пластиковых карт ("зарплатных", депозитных, кредитных и др.). По словам Олега БЕЛОХОНА, начальника Управления платежных систем, расчетов и ценных бумаг ГУ Банка России по Приморскому краю, на 1 апреля 2006 г. в нашем крае появилось немногим более 700 тыс. карт, у нашего дальневосточного соседа - на 216 тыс. больше. Это касается и количества банкоматов, и установленных банковских терминалов. А соответственно и оборотов по пластиковым картам у хабаровчан за первый квартал почти на 1,3 млрд руб.больше.

Как заметил Алексей ЛАРИН, начальник отдела розничных продаж филиала ОАО Внешторгбанк в г. Владивостоке, сотрудничество с главами торговых и сервисных центров - основное направление работы любого банка. Осознанием преимуществ безналичных расчетов в основном могут похвастаться только дорогие магазины и сервисные центры. Со своей стороны Внешторгбанк постарается к 2007 г. подвигнуть большое количество объектов торговли и услуг на установку банковских терминалов. Но в первую очередь общую систему координат должна иметь совместная информационная работа всех приморских коммерческих банков.

Светлана КАЛИНИНА, начальник отдела по работе с банковскими картами Приморского отделения Сбербанка России № 8635, констатировала, что большинство крупных предприятий уже подключено к "зарплатным" проектам. Поэтому сегодня сложно говорить о расширении клиентской базы. Она может расти лишь за счет мелких фирм и других форм подключения к "пластику". Проблема с телекоммуникационным обеспечением при работе с международными картами также сдерживает расширение возможностей эквайринга. Подчас банковский терминал подключен на единственный телефон торговой или сервисной точки. Любой звонок может препятствовать работе терминала.

Интересно, что пенсионеры являются более ответственными пользователями пластиковых карт. При пополнении денежного счета они не спешат снять все наличные деньги, а оставляют средства на картсчете. Такому подходу способствуют и специальные программы, разработанные банками для своих клиентов.

Евгений ГОНЧАРОВ, начальник отдела розничного бизнеса владивостокского филиала ОАО "Импэксбанк", отметил, что пластиковые карты предполагают и накопление процентов на необналиченной сумме. В данном случае карта выполняет функцию сберкнижки.

По мнению, Кирилла ШЕЛЕСТОВА, замначальника отдела электронного бизнеса ОАО СКБП "Примсоцбанк", система скидок в сервисных точках содействует оплате товаров и услуг с помощью "пластикового кошелька".

Схватил деньги - и бегом?

Между тем большой потенциал содержится в заведении кредитных карт. По мнению Алексея ЖУРАВЛЕВА, главного специалиста отдела розничного бизнеса Владивостокского филиала ОАО "Банк Москвы", надо просто знать, как ими пользоваться. Чаще всего, получив кредитный лимит, владелец спешит его обналичить и бежать за покупками. Из памяти "пластиковых" кредиторов изглаживается, что при получении денег напрямую через банкомат возникает обязанность оплачивать процент. Другое дело, если оплата услуг стоматолога, приобретение мебели, продуктов питания осуществляется через банковский терминал.

По словам Сергея КУТЕПОВА, начальника отдела по работе с банковскими картами ООО "Востокбизнесбанк", владельцы магазинов не всегда осознают, что покупатель, пожелавший расплатиться по карте, но не получивший такую возможность, может не вернуться с наличными из банкомата и приобретет товар в другом оборудованном терминалом месте.

На самом деле прибыль от безналичных расчетов при пользовании банковскими терминалами может полностью перекрыть те 2%, которые пойдут в пользу банка со стороны торговых центров. Александр ГАЛУЩЕНКО, начальник управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации г. Владивостока зафиксировал собственную потребительскую реакцию. Когда в кармане карта и наличные деньги, тратишь именно "пластиковые деньги", а значит, не задумываешься о сумме. Психология реально играет на руку торговле и сервису.

"Пластик" - в хорошие руки

По мнению, Сергея РУСАЛЕНКО, ведущего советника главы администрации г. Владивостока по вопросам предпринимательской деятельности, вопрос - что такое пластиковая карта и как ее продуктивно использовать - должен стать первоочередным в разъяснительной работе банков со своими клиентами. Он же пообещал со своей стороны поработать с городскими предпринимателями, т. к. им тоже нужно стремиться к цивилизованным расчетам.

Как заметил Максим ДАНИЛЯК, ведущий специалист сектора пластиковых карт отдела розничного бизнеса филиала Дальневосточный ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" в г. Владивостоке, судя по количеству пластиковых карт в Приморье, у одного пользователя находится сразу несколько видов "пластиковых кошельков". Тот, кто "раскусил" все выгоды карты - это обычно и возможность получения "овердрафта" на "зарплатной" карте, оплаты коммунальных услуг, связи, электричества и многое другое - безбоязненно заводит несколько видов карт.

В данном контексте Руслан БЕРЕЗА, начальник Управления розничных услуг Дальневосточного банка, подверг сомнению необходимость установки депозиторов по приему денежных средств на счет кредитных карт либо для пополнения счета любой другой карты. Таким образом, всего одна карта, имеющая несколько "карманов", может стать универсальным кошельком для потребителя. Если намечается тенденция безналичных операций, почему бы не снимать с одного счета и не пополнять другой, объединяя счета на карте. Пришло время "безнала" и открытых денежных потоков. Дело за малым.