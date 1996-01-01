Каждый десятый россиянин является акционером

Согласно данным опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", 11% россиян уже являются владельцами акций различных российских компаний.

Однако большинство из них (или 7% по выборке) едва ли относятся к категории современных "игроков" фондового рынка: эти люди получили свои акции бесплатно - в обмен на ваучеры, на своем предприятии и т. п.; и только четверть из сегодняшних "акционеров" (или 3% по выборке в целом) приобретали акции на собственные деньги, т. е. по собственной инициативе включились в финансовые "игры" с ними.