Ни машины, ни страховки

"Лэнд Круизер" 2004 г. выпуска, принадлежащий ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства", был угнан в феврале 2005 г. с территории охраняемого гаража. Как свидетельствуют материалы дела, водитель предприятия, некто ХРЕНОВ, вышел из машины, не закрыв двери и не заглушив двигатель. Более того, оставил ключ в замке зажигания. Этим немедленно воспользовался неизвестный злоумышленник. Запрыгнув в кабину, он дал по газам и скрылся. Попытки милиции разыскать дерзкого угонщика и его добычу ничего не дали.

И тогда НБАМР предложил страховой компании "Нефтеполис" компенсировать потерю деньгами в соответствии с заключенным между ними договором. Сумма возмещения составляла без малого 2 млн руб. Однако страховщик платить отказался наотрез, резонно посчитав, что страхователь сам виноват в постигшем его несчастье. Истец, в свою очередь, заявил, что "действия водителя находились в рамках обычных и разумных условий эксплуатации ТС". Это мнение поначалу разделил и Арбитражный суд Приморского края, который признал угон джипа страховым случаем. Увы, это была ошибка, которую недавно исправил Федеральный арбитражный суд ДВ округа. "Нарушение страхователем условий договора подтверждено доказательствами, оснований для привлечения к ответственности СК "Нефтеполис" не усматривается", - гласит постановление суда.