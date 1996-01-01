Прелести дебиторской задолженности

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки к Гражданскому кодексу, отменяющие лицензирование факторинговых услуг - переуступки платежных требований к юрлицам. Законопроект устраняет противоречие между Гражданским кодексом, который обязывает специализированные организации получать лицензии на право заключать договоры факторинга, и законом о лицензировании, который в свою очередь исключил этот вид деятельности из числа лицензируемых. Такая правовая коллизия не только тормозит развитие рынка факторинговых услуг, объем которого оценивается сейчас в $3 млрд, но и создает массу проблем банкам, практикующим этот вид деятельности.

Например, налоговики зачастую признают комиссию за факторинговые услуги как часть банковского дохода, несмотря на то, что она распределяется и между другими участниками сделки. Свои действия налоговые органы объясняют тем, что компании, не имеющие лицензии, не могут получать от факторинга доход в принципе. В результате банки вынуждены платить налог с части дохода, который фактически они не получают.

На первый взгляд принятые поправки нарушают монополию банков в этом секторе. Объясняется это тем, что Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) планирует поощрять развитие специализированных факторинговых организаций. Однако, по мнению самих банкиров, они лишь укрепят свои позиции на многомиллиардном рынке: поправки позволят банкам вывести факторинг в отдельный бизнес, снизив при этом собственные риски.

Пока же на Дальнем Востоке рынок факторинговых услуг (финансирования под уступку денежного требования) развит достаточно слабо, несмотря на очевидные на первый взгляд выгоды подобного финансирования бизнеса.

Уступка по долгу не стоит дорого

В современных условиях многим субъектам рынка для развития и повышения конкурентоспособности производимых товаров и услуг часто приходится идти на значительные уступки покупателям, связанные с предоставлением отсрочек платежа, скидок, снижением цен. При этом компании фактически становятся кредиторами для покупателя, что часто приводит к возникновению кассовых разрывов и нехватке оборотных средств.

Это влечет за собой дополнительные расходы, увеличение рисков компании. При осуществлении таких поставок у предприятия должна возникнуть потребность в краткосрочном пополнении оборотных средств, одним из инструментов которого является факторинг.

Как полагает Дмитрий ОВСЯННИКОВ, начальник отдела ценных бумаг и межбанковских операций ЗАО "Муниципальный Камчатпрофитбанк", наиболее эффективен перевод на факторинговое обслуживание для регулярно повторяющихся краткосрочных поставок. Поскольку в этом случае вероятность неисполнения обязательств минимальна ввиду небольшой доли в общем объеме поставок отдельно взятого контракта. Существенно снижаются также текущие издержки компании, связанные с использованием собственных ресурсов для управления дебиторской задолженностью.

По сути своей факторинг выгоден и продавцу, и покупателю и наиболее интересен компаниям, у которых большой объем продаж с использованием товарного кредита, и при этом существует разница в стоимости товара по предоплате и при отсрочке платежа или срок отсрочки платежа колеблется от 5 до 120 дней (поставщики продуктов питания, оптовые торговцы).

По мнению Дмитрия ЯШУНИНА, начальника отдела проектного кредитования ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", в этой ситуации появление на рынке новых операторов, возможно, вызовет определенный интерес со стороны бизнеса к подобным услугам и, как следствие, конкуренцию в предложении факторинга, как это происходило, например, на рынках кредитования населения и того же лизинга.

Пока ситуация складывается так, что малому бизнесу Дальнего Востока, не нужен большой факторинг. Специфика ведения бизнеса здесь такова, что большая часть финансовых потоков находится "в тени". Именно поэтому некоторые предприниматели зачастую физически не могут уступить денежные требования и получить финансирование, так как финансовые обязательства носят неформальный характер, а оплата за приобретенные товары и полученные услуги осуществляется посредством "черного нала".

В данной ситуации коммерческие банки Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Камчатских областей осуществляют по большей мере консультационные услуги в данной области. По словам одного из специалистов по факторингу, за два года ни одни клиент не обратился в их банк с просьбой о предоставлении ему такой услуги.

Другой же причиной непопулярности факторинга является неосведомленность бизнесменов в достаточной степени об этих операциях. "Традиционным" считается мнение, что факторинг - это возможность "спихнуть" плохие, малореальные к взысканию долги или, в лучшем случае, переложить на финансового агента (банк или иную организацию, к которой переходит денежное требование) риски, связанные с боязнью предоставления отсрочки. Те же, кто все-таки работает по схеме отсрочки, предпочитают дожидаться возврата денег непосредственно от дебитора, считая, что "этот дебитор и так хороший, я подожду, а вы мне с неплательщиками помогите бороться!".

Наконец, предприниматели сами до конца не понимают, для чего же им нужен факторинг. На самом деле тем, у кого нет выверенного бизнес-плана, целей и задач ведения дела, проще взять обыкновенный кредит для малого бизнеса или овердрафт, который предоставляется под 40% оборотных средств. Факторинг - это не цессия и не покупка дебиторской задолженности, от которой хотят избавиться многие, кто накопил должников.

По сведениям "ДК", одним из крупных операторов по операциям финансирования под уступку денежного требования на Дальнем Востоке является хабаровский Далькомбанк. Но даже на основе имеющегося у этого банка положительного опыта приморский филиал не смог внедрить его у себя в крае. И это не исключение. Не секрет, что ряд крупных московских банков, имеющих опыт проведения таких операций в столице, неоднократно предпринимали попытки "раскрутки" факторинга в Приморье, которые нельзя назвать успешными. Одной из основных причин называется определенная специфика приморского бизнеса.

Целый комплекс финансовых услуг

Факторинг не является формой кредитования и по своей сути может заинтересовать, прежде всего, фирмы, реализующие товары (работы, услуги) и стоящие перед выбором - либо потребовать предоплату и соответственно нести риск потери потенциального клиента, либо пойти по пути отсрочки платежа и почувствовать все прелести кассового разрыва и нехватки оборотных средств.

Уступив по договору факторинга банку свои долги, фирма получает в виде аванса денежные средства в размере до 80% от объема поставки. Банк получает свои комиссионные, а дебитору, в принципе, должно быть все равно, кому платить. Более того, банк на абсолютно законных основаниях предоставит покупателю более длительную отсрочку, чем та, которую может позволить продавец. И все могут быть довольны. Так что факторинг - это целый комплекс финансовых услуг, предоставляемых банком своему клиенту с целью улучшения его денежных потоков.

Факторинг включает:

- финансирование поставок;

- административное управление дебиторской задолженностью;

- покрытие кредитных, процентных и валютных рисков.

Короче говоря, любой каприз за ваши деньги.

Досье Начало факторингу было положено в промышленной Англии XVII века созданием Дома факторов (House of Factors). Фактором назывался торговый посредник, который представлял интересы компании на незнакомом рынке. Он знал местные условия, торговые обычаи, законы данной страны, платежеспособность покупателей, отвечал за сбыт товара и соответственно за инкассацию выручки. В современном же виде факторинг сформировался в развитых странах в 60-х годах прошлого века, а с начала 1980 года начинается его бурный рост, не закончившийся и по настоящее время. В России о рынке факторинговых услуг стало возможным говорить начиная с 2000 года. К 2005 году объемы факторинговых сделок достигли уровня $3 млрд (0,5% ВВП), что поставило факторинг в один ряд с рынком лизинга ($5 млрд) и рынком корпоративных облигаций ($5 млрд).

Дмитрий ЛОГАЧЕВ, ведущий специалист отдела факторинговых операций и вексельного обращения ОАО "АКБ "Приморье", отмечает: если компания собирается пользоваться факторинговыми услугами всерьез и надолго, то предпочтение отдается факторингу с регрессом, в силу меньшей стоимости такого вида услуги. Безрегрессивный факторинг существенно дороже, что обусловлено высокими рисками, закладываемыми в стоимость услуги. Другое дело, когда клиент пытается избавиться от потенциально "мертвой" дебиторской задолженности, выходя на фактор с предложением о факторинге без регресса.

При принятии решения о предоставлении факторинговых услуг Примсоцбанк, например, требует, чтобы дебитор и клиент уже имели опыт совместной работы с отсрочкой платежа. Естественно, он должен быть положительным, то есть дебитор обязательно укладывался в отсрочку, а не договаривался об оплате "завтра-послезавтра" после наступления срока платежа со словами "сами понимаете, бизнес". Столь безоблачными финансовыми взаимоотношениями со своими дебиторами могут похвастаться далеко не все предприниматели.

А потребность в оптимизации и управлении дебиторской задолженностью все же существует, нередко компании производят поставки товаров с отсрочкой платежа на нерегулярной, разовой основе. В данном случае Камчатпрофитбанк предлагает клиенту использовать при расчетах векселя дебитора, которые банк приобретает у поставщика, и таким образом финансирует отсрочку платежа.

Что кредит, а что факторинг?

Основное отличие факторинга от кредита заключается в том, что, предоставляя кредит, банк отталкивается от прошлого (кредитная история, величина прежних доходов и фактически прошлое благополучное финансовое состояние заемщика). Для выдачи кредита банк требует залог, и размер этого залога, как правило, должен в два раза превышать размер выдаваемого кредита.

Факторинг же представляет собой беззалоговый финансовый инструмент. Величина финансирования зависит от будущих доходов предприятия (планируемых поставок), таким образом факторинг более доступен широкому кругу представителей малого и среднего бизнеса, чем кредит. Кроме того, сумма кредита определяется сразу, а объем финансирования при факторинге может увеличиваться по мере роста объема продаж.

Вот еще некоторые преимущества факторинга. Стоимость факторинга состоит из стоимости ресурсов в данный момент (на уровне 18-21% годовых) плюс комиссия банка (зависит от вида факторинга, набора предоставляемых услуг и т.д.). Естественно, в разных банках все это выглядит по-разному, но находится в разумных пределах.

Как рассказал Игорь ЗИЛЬБЕРБЛЮМ, начальник отдела кредитования корпоративных клиентов ООО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (г. Благовещенск), условия предоставления услуг факторинга в этой кредитной организации таковы: за открытие лимита финансирования взимают 2 тыс. руб. и за техническую обработку документов еще 500 руб.

В общем, суть факторинга, собственно, к тому и сводится, чтобы покупать дебиторскую задолженность тех покупателей, с которыми клиент уже наладил практически идеальные товарно-кредитные отношения и лишь не хочет ожидать погашения "дебиторки" до конца отсрочки. Продав задолженность, он получает большую часть денег в оборот практически сразу. Эти денежные средства тут же начинают работать на бизнес.