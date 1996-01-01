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Обойдемся без кредитов?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Потребность в банковских услугах в Хабаровске падает. И это следствие недостаточной работы банков по продвижению своих услуг. К такому выводу пришли специалисты Хабаровского информационно-развлекательного портала. Они же, опросив хабаровчан, выяснили, что последние предпочитают брать в кредит бытовую технику.

Телефонный опрос проводился в девяти городах: Хабаровске (122 опрошенных), Владивостоке (120), Комсомольске (64), Петропавловске-Камчатском (88), Благовещенске (112), Анадыре (45), Якутске (82), Красноярске (214), Биробиджане (100).

Параметры, по которым готовился анализ, - частота обсуждения и использования банковских услуг, качество обслуживания в банках, интерес к работе со стороны сотрудников низшего звена, узнаваемость банков и банковских продуктов, "рекламная агрессия" сторонних банков.

Итоги опроса показали, что потребность в банковских услугах за 5 месяцев текущего года упала как в Хабаровске, так и в Комсомольске. Падение интереса эксперты объясняют слабой работой банков по рекламе своих продуктов.

Как свидетельствуют результаты опроса, почти четверть хабаровчан (23%) пользовалась кредитами за последний год при приобретении товаров длительного пользования. Более половины всех приобретаемых товаров в кредит - это бытовая техника (56%). При этом чаще бытовую технику "в долг" покупают женщины (64%), а не мужчины (36%). Чаще о покупке домашней техники в кредит говорят респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (61%). Каждый пятый из опрошенных (18%) брал кредит на покупку видеотехники. Чаще других - горожане в возрасте от 35 до 44 лет. 16% покупали в кредит мобильные телефоны, как правило, это молодые люди. В покупке "в долг" автомобиля признались 4%. Чаще такой ответ давали хабаровчане в возрасте от 45 до 59 лет. Кредит на неотложные нужды за последний год брали 9% хабаровчан. Каждый пятый из них (21%) на занятые в банке деньги покупал бытовую технику, 14% - автомобиль. Семь из десяти использовали заемные средства в других целях. Треть заемщиков (36%) тратят на погашение кредита до 20% среднемесячного дохода. Как правило, десятую долю среднемесячного дохода тратят на погашение кредита в возрасте от 25 до 34 лет (41%), а также обладатели высокого уровня доходов (43%). Каждый десятый заемщик (11%) тратит на погашение кредита до половины своего среднемесячного дохода.

Как показывают результаты опросов, около 34% хабаровчан, однажды взявших кредит, не планируют больше этого делать. 48% утверждают, что воспользовались услугой и понимают, что это делает покупку дороже на 30 и более процентов. Поэтому будут стараться обходиться своими силами или помощью знакомых, как делали раньше.

Среди тех опрошенных, кто планирует в течение ближайших 6 месяцев получить в банке кредит, половина (51%) обратилась бы за кредитом на неотложные нужды.

По данным опроса Хабаровского информационного портала.

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