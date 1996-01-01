Хронический бюджетный дефицит

На протяжении нескольких последних лет бюджет Хабаровского края постоянно выполнялся с дефицитом, который в 2005 году составил около 2,15 млрд руб. (доходы - 25,27 млрд руб., расходы - 27,42 млрд руб.). Бюджет 2006 года также составлен с дефицитом 2,69 млрд руб. (доходы - 23,34 млрд руб., расходы - 26,03 млрд руб.).

Факторы, влияющие на бюджет края

Опережающий рост расходов бюджета Хабаровского края был вызван рядом разнонаправленных факторов, имеющих как внутреннюю, так и внешнюю природу.

Хабаровский край имеет огромный потенциал, прежде всего благодаря наличию на территории края значительных запасов природных ресурсов, выгодному географическому положению, а также производственным мощностям и инфраструктуре, созданной еще в советское время.

При этом в Хабаровском крае отмечается сложная демографическая ситуация, вызванная разделением уровня безработицы. Если средний уровень зарегистрированной безработицы в процентах от уровня занятости экономически активного населения края составляет 3,6 за 2005 год, то в ряде районов было зафиксировано превышение этого показателя в два-три раза. При достаточно высоком уровне доходов населения (Хабаровский край занимает девятую позицию по среднедушевым денежным доходам согласно результатам ежегодного исследования относительной кредитоспособности субъектов РФ, проведенного рейтинговым агентством АК&M. Методика исследования аудирована компанией ЗАО "БДО Юникон") - в среднем за месяц в расчете на душу населения 9 096 руб. при потребительских расходах 5 921 руб. по сравнению с общероссийскими аналогичными показателями, 7 848 руб. и 7 758 руб. соответственно, - в северных районах и в сельской местности сохраняется низкая занятость населения, влияющая на осложнение демографической ситуации в крае.

В результате этого уровень деловой активности в Хабаровском крае остается низким промышленность развивается недостаточно активно, в том числе из-за развивающегося демографического кризиса. Естественно, в таких условиях говорить о существенном росте поступлений в бюджет Хабаровского края не приходится.

Влияние внешних факторов также неоднозначно. С одной стороны, продолжается тенденция концентрации финансов в федеральном бюджете, в результате чего краю сложно самостоятельно осуществлять свои расходные полномочия. С другой стороны, интеграция с восточными соседями (Китаем, Южной Кореей, Японией) развивается гораздо быстрее, чем с российскими регионами.

Доходы часть бюджета края

Анализ доходной части бюджета Хабаровского края показывает снижение доли безвозмездных поступлений (см. диаграмму 1). Это говорит о том, что край становится менее зависимым от федерального бюджета в формировании доходной части бюджета.

При этом в структуре доходов бюджета Хабаровского края на протяжении последних нескольких лет происходит повышение доли налога на прибыль и подоходного налога. Скорее всего, рост собираемости данных налогов обусловлен улучшением их администрирования. Одновременно произошло увеличение доли доходов от налогов на совокупный доход, что свидетельствует в том числе о результативности мер по поддержке малого предпринимательства, хотя в этой области предстоит сделать еще очень много.

В то же время повышение доли налогов и платежей за пользование природными ресурсами говорит о более интенсивном их использовании вследствие наращивания их добычи на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Также нельзя не отметить снижение доли доходов от имущества с 2004 года, что связано с его достаточно крупными продажами в целях финансирования дефицита бюджета в прошлые годы. Таким образом, большинство структурных изменений в доходной части краевого бюджета носит положительный характер.

Структура расходов

В структуре расходов Хабаровского края отмечаются следующие тенденции. Во-первых, происходит снижение доли расходов на национальную экономику - с 19,7% в 2003 году до 10,6% в 2005 году (см. диаграмму 2). Остается надеяться, что местные бюджеты, трансферты которым постоянно растут, уделяют должное внимание данной проблеме. Стабильно сохраняющаяся доля расходов на социальную политику при увеличении доли расходов образование и здравоохранение говорит о том, что правительство из двух вариантов развития региона (экономическая эффективность либо социальная справедливость) больше склоняется ко второму.

Проблема бюджетного дефицита

Как уже отмечалось выше, за несколько последних лет краевой бюджет выполнялся с дефицитом, который финансировался в основном за счет продажи имущества и кредитных соглашений. Согласно "Концепции стратегического развития Хабаровского края до 2010 года" дефицит бюджета будет сохраняться и дальше, однако его отношение к расходам бюджета/валовому региональному продукту будет снижаться. Снижение доли бюджетного дефицита должно обеспечиваться опережающим ростом доходов бюджета, что и происходило на протяжении 2005 года (см. диаграмму 3). Однако в бюджете на 2006 год впервые за несколько лет планируется сокращение и доходов, и расходов бюджета по сравнению с прошлым годом в абсолютном выражении. То есть на данный момент с дефицитом бюджета, очевидно, предлагается бороться не ускорением экономического роста, а более жесткой бюджетной политикой.

Перспективы бюджетной политики

В ближайшие годы при формировании доходной части бюджета упор будет сделан на дальнейшее увеличение доли налогов на прибыль. Также в богатом природными ресурсами крае доля налогов и платежей за пользование природными ресурсами должна повышаться, причем акцент нужно сделать на усилении контроля и санкций в данной области.

Кроме того, необходимо усиление государственной роли в хозяйственной жизни (например, в машиностроительном комплексе), что позволило бы не только произвести необходимое техническое перевооружение, но и со временем получать дополнительные поступления в бюджет. Пока же роль доходов от имущества и предпринимательской деятельности остается на низком уровне.

В расходной части бюджета Хабаровского края рост расходов на социальную сферу должен происходить прежде всего за счет расходов на здравоохранение (борьба с высокой смертностью) и на образование (подготовка кадров, в которых так нуждается экономика). Объем социальных выплат не должен расти высокими темпами, так как это оказывает дестимулирующий эффект и способствует инфляции. Скорее, необходимо реформировать саму систему льгот и выплат, чтобы их получали лишь те, кто в них действительно нуждается. Кроме того, как уже отмечалось, должна повышаться доля расходов на национальную экономику, прежде всего на машиностроение и энергетику, нуждающиеся в инвестициях, а также на перспективные отрасли - цветную металлургию и лесную промышленность (именно промышленность, а не просто вырубку лесов).

В целом бюджет Хабаровского края имеет как сильные, так и слабые стороны. К слабым сторонам следует отнести ужесточение бюджетной политики при сохраняющейся тенденции роста доли социальных расходов, что является несколько противоречивым шагом. Также опасения вызывает хронический бюджетный дефицит, которого не должно быть в таком богатом природными ресурсами крае. В то же время большая работа, проделанная правительством по решению социальных вопросов и поддержке бизнеса, приносит свои плоды. Остается надеяться, что в будущем регион будет динамично развиваться - раскроется его природно-ресурсный и промышленный потенциал и произойдет его интеграция в российское (прежде всего) и международное экономическое пространство. А уже результатом этого станет повышение уровня жизни населения.

Об авторе. Елена Матросова, директор Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) БДО Юникон.