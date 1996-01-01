Отсрочка либерализации на 5-7 лет

Отсрочка в реализации обещанных в рамках переговоров РФ о вступлении в ВТО уступок по либерализации страхового рынка может достигать 5-7 лет, считает президент группы компаний "Росгосстрах" Данил ХАЧАТУРОВ.

Глава компании убежден, что российские переговорщики воспользуются правом введения переходного периода, который традиционно по настоянию новых членов ВТО дается для подготовки к открытию различных сегментов рынка. Такое мнение он высказал в Казани.