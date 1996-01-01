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На предлагаемый кредит даже племенную корову не купишь
Получить кредит по президентской программе развития села не так просто, как об этом заявляют с высоких трибун чиновники. Своим неудачным опытом получения банковского кредита с "ЗР" поделился житель села Буссевка Спасского района Александр ПОДЧМУРНОЙ:
- Услышали мы про президентскую программу поддержки сельского хозяйства и развития личных подворий и поначалу обрадовались. В рамках этой программы селянам предлагалось брать беспроцентные кредиты. Выглядело все это достаточно привлекательно, и я решил взять 300 тыс. руб. в кредит на выращивание и разведение поросят.
Прихожу в местный филиал Россельхозбанка. Первый вопрос, который мне задали: "Где вы работаете?" Отвечаю: "Я военный пенсионер, в настоящее время занимаюсь сельским хозяйством". А мне в ответ заявляют, что кредита в 300 тыс. руб. мне не видать, поскольку для его получения нужно иметь работу и предоставить справку о доходах. Но как же я могу одновременно где-то работать и вести хозяйство? Да и зачем мне где-то числиться, если я сам себе организовываю рабочее место? Все, что мне смогли пообещать в Россельхозбанке, так это кредит в пределах 20 тыс. руб. Но даже для этого необходимо оформить целую кипу документов! Мне кредит в 20 тыс. руб. не нужен - на эти деньги я не смогу купить даже одну приличную племенную корову. Чтобы купить поросят с хорошей родословной, обеспечить их нормальными кормами, требуется не менее 200 тыс. руб.!
Пошел я в другой банк - Росбанк. Как только там узнали, что я живу в селе, тут же указали на дверь. То есть для этого банка сельчане - люди второго сорта.
В Сбербанке кредит получить можно, но если кредит, полученный в рамках целевой программы - беспроцентный, то в Сбербанке кредит дают под 19% годовых. И если я возьму 300 тыс. руб. на 5 лет, то выплатить в итоге мне придется гораздо большую сумму. Это меня не устраивает.
Еще интереснее получается с кредитами на постройку сооружений. Я хотел построить большой сарай для хранения сена и овощей. Строительство такого сарая обходится в 40 тыс. руб. Но чтобы получить кредит, надо представить проектно-сметную документацию. А для этого 30-40 тыс. руб. заплатить на проект сарая, плюс за выезд БТИ, плюс за выезд специалиста для проведения съемки местности. Для чего я буду нести эти траты? Как будто я сам не знаю, какой сарай мне нужен.
С теми же проблемами столкнулись и другие сельчане, которые решили всерьез заняться сельхопроизводством.
"В банке от нас потребовали принести справку о доходах - но официальных доходов у нас почти нет. В этом случае можно получить кредит только если принести два гарантийных письма, от лиц с доходом не менее 15 тыс. руб. в месяц. А откуда такие в деревне? - пожаловался Сергей ЛАНОВОЙ. - Желающих заняться животноводством очень мало - единицы на все село".
Из 600 жителей села не больше 15 человек пытаются выращивать скот на продажу. И даже эти немногочисленные энтузиасты фатически не могут получить беспроцентного кредита по программе поддержки сельского хозяйства.
Если официально зарегистрироваться как частный предприниматель, то кредит получить проще. Но тогда наверняка придется выплачивать налоги. А в первые 2-3 года это невозможно, поскольку всю прибыль необходимо пускать в развитие хозяйства. Но вряд ли этот аргумент подействует на налоговые органы, заметил Сергей Лановой.
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