Новый оброк для сельчан

Улучшение состояния отечественного агропромышленного комплекса давно заявлено как один из приоритетных национальных проектов. Дальний Восток, как известно, является зоной рискованного земледелия. В Приморье одной из ключевых проблем посевной-2006 стала новая схема взаимоотношений с сельхозпроизводителями. Теперь селянам будут полностью субсидировать проценты по кредитам из федерального и краевого бюджетов.

Как рассказала "ЗР" заместитель начальника отдела кредитования и инвестиций Приморского филиала Россельхозбанка Анна ШМАКОВА, рост обращающихся за кредитом в банк наблюдается, в первую очередь, среди сельхозпроизводителей - субъектов малых форм хозяйствования. За последние полгода количество заключенных договоров с сельхозпроизводителями и жителями сельской местности увеличилось почти в 7 раз по сравнению с 2005 г. Во многом это объясняется, снижением процентной ставки.

В текущем году банк предоставляет кредиты гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в размере до 300 тыс. руб. при наличии ходатайства сельских администраций. Проще говоря, заемщик должен предоставить документ, что он действительно ведет подсобное хозяйство, обрабатывает столько-то соток земли и держит, скажем, две коровы и три овцы. Тогда необходимость в справке о доходах исключается. В качестве обеспечения может использоваться поручительство физических лиц или залог имеющегося имущества, например в виде техники, транспорта. Большая часть залогового обеспечения страхуется. Тарифы составляют от 0,15 до 9% в зависимости от риска и объекта.

Россельхозбанк, находясь в фарватере кредитования сельских производителей, уже открыл дополнительные офисы в Камень-Рыболове, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Партизанске, Дальнереченске, Уссурийске, пос. Кировском. Кроме этого действуют площадки банка, где можно получить консультацию, оформить кредитный договор в селах Черниговка и Лазо.

Воспользоваться своими услугами сельхозпроизводителям предлагают и другие кредитные организации. Начальник отдела развития корпоративного бизнеса филиала "Дальневосточный" Банка "Агропромкредит" Сергей ГРАЧЕВ сообщил, что в настоящее время достигнута договоренность о заключении Соглашения о сотрудничестве администрации края с банком по субсидированию краем процентных расходов сельхозпроизводителей.

Пока в банк обращаются все больше индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, им предоставляют кредит на общих основаниях - на потребительские нужды, в срок от 3 до 36 мес., от 20 до 25% и на сумму до 300 тыс. руб.

Такую возможность предлагает и Приморское отделение № 8635 Сбербанка России, при условии, если заемщик находится на расчетно-кассовом обслуживании банка не менее 6 месяцев и готов будущий урожай передать в залог банку на протяжении не менее 3 лет.

Положительный опыт проведения сельскохозяйственных работ, отсутствие долгов по начислению зарплаты и своевременная уплата налоговых платежей также учитывается. Замначальника отдела кредитования Приморского ОСБ Евгения ШУБИНА заверила, что при выполнении всех условий банка клиент сможет воспользоваться таким кредитным продуктом, но только в рублях, а срок кредита - до 12 мес. Пока число желающих в 2006 г. составило чуть более двух десятков, но это в два раза больше, чем в 2005 г.

Количество вероятных заемщиков говорит само за себя: в крае действуют 28 973 сельхозпроизводителя, частных предприятий из них львиная доля - более 25 тыс.

Сельчане настороженно относятся к кредитам и считают, что их получить трудно. Наивно полагать, что можно так запросто прийти в банк и попросить деньги. Проще говоря, без финансовых гарантий, указывающих на успешность дела и возможности получить доход с полученного урожая, и как оказалось, хороших отношений с местными администрациями, ни один из банков деньги или технику под лизинг не предоставит. Не лишним будет определить и цель кредита.

В общем, как выразился бывший вице-губернатор края Юрий ПОПОВ, сельские хозяйства недопоняли новую схему. В конечном итоге приморскому Госпродагентству, которое традиционно обеспечивало селян семенами, топливом, удобрениями и прочими ресурсами, пришлось частично возобновить прежнюю практику.

По словам генерального директора главы КГУП "Госагентство по продовольствию Приморского края" Марины ЧИСТОВОЙ, предоставление товарных кредитов продолжается, соответственно проводится и страхование урожая, т.к. тайфуны для Приморья скорее практика, чем исключение. Среди страховщиков урожая выступают выигравшие конкурс компании. По посевам страхует Росгосстрах, по технике - компании "Гута", "Приморье" и тот же Росгосстрах.

Досье Более 300 единиц техники в рамках губернаторской программы технического перевооружения села получили в 2005 сельхозпредприятия края. Общая стоимость техники - порядка 210 млн руб. Хозяйства приобретают технику по лизинговой схеме, в рассрочку на срок от 3 до 7 лет, в зависимости от стоимости объекта.

В настоящее время Управление сельского хозяйства края формирует заявки на поставки лизинговой техники в 2006 г. Отдельным направлением программы является поставка мини-техники для небольших фермерских хозяйств и крестьянских подворий.