Сергей Генералов выбрал нишу для Морбанка

Российским судовладельцам, портовикам и сервисным компаниям отрасли лучше обслуживаться в одном банке, считает основной владелец "Промышленных инвесторов" Сергей ГЕНЕРАЛОВ. Как пишут "Ведомости", эту роль он отводит доставшемуся ему вместе с другими активами Морбанку. Портовая экспансия сулит банку новый бизнес, однако его сложно сделать основным, считают эксперты.

Морбанк основан в 1989 г. предприятиями морского транспорта СССР для комплексного обслуживания их внешнеэкономической деятельности. В прошлом году группа Сергея Генералова "Промышленные инвесторы" довела свой пакет в банке до 85%. По данным "Интерфакс-ЦЭА" на 1 апреля 2006 г., активы Морбанка составляли 1,85 млрд руб. (332-е место в России).

Сергей Генералов решил, как будет развивать Морбанк, основным владельцем которого стал в начале прошлого года. "Поскольку банк из первой десятки из него быстро было не сделать, появилась идея сделать его первым в нише, для которой он создавался", - рассказывает президент банка Игорь ДЕРГУНОВ. Среди своих клиентов Морбанк хочет видеть крупные пароходства, порты, транспортные компании, средний и малый бизнес, связанный с отраслью. Чтобы иметь возможность кредитовать крупных клиентов, в конце июня акционеры приняли решение увеличить к концу года капитал в 3,8 раза до 800 млн руб. Интересуется банк и физлицами, сотрудниками компаний - корпоративных клиентов: для них банк готов выпускать кредитные карты, делать зарплатные проекты и выдавать потребительские кредиты.

Сейчас крупнейшие клиенты Морбанка - ФГУП "Росморпорт", администрации крупнейших портов и несколько судоходных компаний. Даже учредители Морбанка - Дальневосточное морское пароходство (входит в группу "Промышленные инвесторы") и Новороссийское морское пароходство - обслуживаются в нем лишь отчасти. Суда крупнейших пароходств ходят в основном под иностранными флагами и обслуживаются в иностранных банках, но вскоре они начнут заходить в российские порты - ведь должен быть принят закон о создании Российского международного реестра судов и им облегчат налоговый режим, надеется Дергунов.

"Кроме того, идут колоссальные вложения в инфраструктуру портов. Очевидно, что банк, который будет работать с клиентами, связанными со строительством, текущей эксплуатацией портов, работой судоходных и обслуживающих компаний, будет иметь место на рынке, так как увязать вместе все расчеты экономически целесообразно", - говорит Дергунов. Осенью банк собирается открыть новый офис в Санкт-Петербурге - прямо в порту, причем определенного, как говорит Дергунов, "морского" вида, "чтобы клиенты чувствовали себя в банке своими и не ощущали неудобств от новомодного дизайна". До конца года новые офисы Морбанка в таком же формате появятся во Владивостоке и Калининграде, а затем в Новороссийске, Мурманске и на Сахалине.

Новороссийский морской порт - заемщик Сбербанка и обслуживается у него, говорит совладелец порта Александр ПОНОМАРЕНКО. "Впрочем, если банк (Генералова) сможет предложить конкурентоспособные продукты, мы рассмотрим возможность сотрудничества с ним", - уточняет он. "Приморское морское пароходство является акционером "Приско капитал банка", где и обслуживается. Наши потребности он удовлетворяет", - говорит представитель компании Семен ГРИНБЕРГ.