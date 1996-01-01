Новые условия кредитования в Каунтерпарт Бизнес Фонд

С 1 июля Каунтерпарт Бизнес Фонд обновил условия кредитования. Теперь кредиты индивидуальным предпринимателям на развитие бизнеса выдаются на срок до двух лет, в том числе под 13% годовых.

Еще одно новшество, которое назвал директор КБФ Алексей ШУМИЛОВ, - сейчас процентная ставка зависит от категории заемщиков и является минимальной для предпринимателей, развивающих производство. Кроме того, в отличие от того что было ранее, проценты теперь начисляются на фактический остаток задолженности. При этом по-прежнему КБФ берет на себя все дополнительные расходы, связанные с перечислением денежных средств на счета клиентов и погашением займов. А досрочное погашение осуществляется без комиссий. Помимо этого, сохранены скидки для постоянных клиентов.