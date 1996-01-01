Амурское нашествие продолжается

В июне начал работу хабаровский филиал Востоккредитбанка, головной офис которого находится в Благовещенске.

Как рассказали в банке, филиал предлагает клиентам полный спектр услуг. Основной упор делается на экспресс-кредиты юридическим лицам и вклады населению. Ставки по вкладам варьируются от 4% годовых в валюте и от 11% годовых в рублях. Сроки - от 3 мес. до 2 лет. Кредиты физическим лицам напрямую банк не выдает. Как сообщили "ЗР", к осени банк откроет два новых дополнительных офиса в Хабаровске, а к концу года - еще три.