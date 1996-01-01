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Факторинг набирает обороты
В начале 2006 года в Региобанке появился новый продукт - факторинг. За полгода работы услуга оправдала себя. Оборот по факторингу в Региобанке превысил 100 млн руб.
Как известно, с 1 января 2006 года уплата НДС производится после отгрузки. Это нововведение привело к тому, что компаниям-поставщикам, предоставляющим отсрочку платежа, приходится отвлекать из оборотных средств денежные ресурсы в размере 118% от суммы поставки. И поставщики, имея недостаток оборотных средств, вынуждены сокращать сроки отсрочки и переводить покупателей на предоплату, что ведет к уменьшению ассортимента закупаемой и реализуемой продукции. По факторингу Региобанк финансирует продавца на 90% от суммы поставки. Остаток (сумма поставки за вычетом размера финансирования и комиссии банка) выплачивается продавцу в день поступления денег от его покупателя.
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