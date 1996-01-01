Сибакадембанк на проводе круглосуточно

С 1 июля единая справочная служба Сибакадембанка работает в круглосуточном режиме.

На федеральный номер (8-800-2003-700) можно бесплатно звонить из любого города России. Как сообщает пресс-служба банка, операторы готовы ответить на вопросы клиентов и оказать небольшой набор услуг, например, блокировать пластиковую карту.