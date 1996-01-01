В Хабаровске открыт новый Центр ипотечного кредитования

Сбербанк России активно участвует в национальной программе "Доступное жилье". На этот раз он сделал новое предложение для хабаровчан - открытие Центра ипотечного кредитования на базе одного из ведущих филиалов города (№ 010, ул. Льва Толстого, 15).

19 июля 2006 года в Хабаровске открылся Центр ипотечного и потребительского кредитования Дальневосточного банка Сбербанка России. Это первый офис банка, специализирующийся на одном наборе банковских продуктов - жилищных кредитах для населения. Его главная особенность в том, в одном месте клиент может получить весь комплекс услуг по решению жилищной проблемы, начиная от выбора квартиры и заканчивая совершением сделки.

Здесь реализованы новые технологии банковского обслуживания. Клиентам предоставлена возможность консультирования как по вопросам кредитования, так и по юридическим вопросам, связанным с приобретением жилья. Это позволит потенциальным клиентам минимизировать расходы, возникающие при покупке жилья риски, построить оптимальную схему кредитования.

Планируется, что в Центре будет консолидироваться вся самая актуальная информация о первичном и вторичном рынке жилья в Хабаровске, о районах застройки, ценах, планировке, стадии строительства. То есть найти себе квартиру можно прямо в банке, просмотрев предложения всех фирм и одновременно рассчитав финансовые возможности - на какую сумму брать кредит. В ближайшее время Сбербанк России откроет подобные центры во Владивостоке, Благовещенске и Южно-Сахалинске.