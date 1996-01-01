Сам себе инвестор

1 июля стартовала информационная кампания, в ходе которой каждый житель края, у которого есть накопительная часть пенсии, узнает, насколько эффективно эти средства были проинвестированы в 2005 г. Это поможет определиться с выбором управляющей компании на 2007 г.

Уже второй год кампания проходит в один и тот же промежуток времени - с 1 июля по 1 октября. С участниками рынка путаницы тоже не должно возникнуть. К работе с пенсионными деньгами по-прежнему допущены 55 частных управляющих компаний, около 100 негосударственных пенсионных фондов и государственная управляющая компания - Внешэкономбанк. Затруднения возможны при прочтении информации в самом "письме счастья". По последним данным, из 818,54 тыс. заказных писем сегодня вручено порядка 200 тыс.

В конверте находится только один документ - "извещение о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица". В нем указано, какая сумма находилась на счете на начало 2006 г., коэффициент доходности за 2005 г., и на оборотной стороне - размеры отчислений работодателя на страховую и накопительную часть пенсии, но только за один, 2005 г. Так будет и впредь, поэтому выбрасывать извещения не стоит. В будущем оно поможет проследить информацию по нескольким годам.

Стоит помнить, что ПФР учитывает и указывает в письме только те деньги, которые проходили через его счета. Поэтому, если вы выбрали управляющую компанию еще в 2003 г. и с тех пор никуда из нее "не ходили", то деньги, заработанные этой компанией, ПФР в своем письме не учтет, но укажет результат инвестирования как коэффициент прироста инвестиционного портфеля.

Накопительная часть пенсии есть ровно у такого количества жителей края, сколько писем должно быть доставлено - 818,54 тыс. "Суммы накоплений с учетом дохода от инвестирования составляют 5,1 млрд руб. То есть в среднем на человека приходится около 6,1 тыс. руб.", - рассуждает начальник отдела организации и учета процесса инвестирования Отделения ПФР по Приморскому краю Марина ПЕТРОВА.

Если посмотреть на показатели в начале текущего года, будет видно, как приросла накопительная часть пенсии за счет работы управляющих. Итак, на 1 января 2006 г. суммы накоплений с учетом дохода от инвестирования достигали 4,2 млрд руб. Из них собственно отчисления составляли 3,1 млрд руб., 700 млн руб. заработал Пенсионный фонд до передачи в управляющие компании, а сумма, которую заработали для нас управляющие, 400 млн руб. "Результат от инвестирования - не очень хороший, поскольку большинство средств приморцев - 98% - до сих пор находятся в государственной управляющей компании", - подытожила Марина Петрова.

Остальные 2% делят между собой управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. Правда, в частном секторе можно проследить тенденцию перехода будущих пенсионеров из управляющих компаний в негосударственные фонды. В 2003-2005 гг. НПФы и управляющие компании делили граждан, желающих копить вне государственной системы, в соотношении 51% и 49%. По итогам первого полугодия 2006 г. разрыв увеличился, и цифры составили 61% и 39%. "Видимо, произойдет некое разделение сфер влияния, - предположила Марина Петрова. - Негосударственные фонды будут работать с людьми, а управляющие компании займутся непосредственно инвестированием".

Между тем появились данные по результатам работы управляющих компаний за первое полугодие 2006 г. В среднем они показали доходность около 15%, однако у некоторых результат выше среднего в 3-4 раза. Например, УК "Аккорд Эссет Менеджмент" опубликовала цифру 66,6% годовых, УК "Универ Менеджмент" показала 63,4%, а УК "Уралсиб" достигла результата в 55,8%. В то же время доходность пенсионных накоплений, управляемых Внешэкономбанком, за 6 месяцев составила 2,5% годовых. Выходит, за полгода ВЭБ заработал доход 1,2%. Инфляция за это время составила 6,2%, и "съела" около 5% накоплений будущих пенсионеров. Учитывая подобные результаты, участники рынка надеются, что россияне все же осознают необходимость ухода из государственной управляющей компании.

По всем вопросам, связанным с доставкой писем и их содержанием, можно обращаться по тел. (4232) 49-87-14.