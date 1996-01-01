ВТБ вводит новую программу

Внешторгбанк (ВТБ) планирует до конца 2006 г. создать механизм рефинансирования ипотечных кредитов, выданных российскими банками, сообщил старший вице-президент ВТБ Денис УРСУЛЯК на пресс-конференции в Москве. "До конца года произойдет оформление программы", - сказал он.

Д.Урсуляк отметил, что проведенная ВТБ сделка по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов фактически означает, что банк может предложить подобную услугу и российским банкам, которые нуждаются в долгосрочном фондировании.