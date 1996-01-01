Клиенты банка Траст получат пластиковую карту VISA в подарок

С июля этого года для клиентов ОАО "Национальный банк Траст" в г. Владивосток действует специальное предложение: каждый клиент банка, открывший срочный вклад на сумму от $3 тыс. либо эквивалент этой суммы в рублях или евро, получает в подарок кредитную карту международной системы VISA с лимитом 30 тыс. руб.

Карта доставляется почтой вместе с пакетом документов, необходимых для ее активации.