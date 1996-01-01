IFC предоставила Примсоцбанку кредит на 150 млн

Международная финансовая корпорация (IFC, подразделение World Bank) предоставила Примсоцбанку субординированный кредит объемом 150 млн руб., говорится в сообщении IFC. Это первый субординированный кредит IFC российскому банку, номинированный в рублях. В дальнейшем кредит может быть конвертирован в акционерный капитал банка.

Отметим, что Примсоцбанк планирует разместить 4 млн 233,333 тыс. привилегированных акций номиналом 10 руб. по закрытой подписке в пользу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и IFC. Цена размещения одной акции составит 77,81 руб.

Ранее акционеры Примсоцбанка на годовом собрании 31 марта приняли решение об увеличении уставного капитала банка на 100 млн руб. - до 227 млн. рублей - путем допэмиссии обыкновенных акций. Банк планирует разместить 10 млн обыкновенных акций номиналом 10 рублей по закрытой подписке по номиналу.