Страховщикам дали бухгалтерскую отсрочку

Переход страховщиков на новый порядок промежуточной отчетности откладывается на неопределенный срок, пишет деловая газета "Бизнес". На прошлой неделе замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера БАЛАКИРЕВА сообщила, что участники рынка получат отсрочку в связи с тем, что компании не получили соответствующего образца формы отчетности.

"Приказ Минфина РФ на эту тему так и не появился, не преодолев стадии согласований", - сказала Вера Балакирева, которую цитирует "Интерфакс". Поэтому, по ее словам, Минфин решил внести изменения в приказ №113н, регламентирующий бухгалтерскую отчетность страховщиков.

Принятый в начале мая приказ Минфина №75н о внесении изменений в приказ №113н меняет форму промежуточной полугодовой отчетности, которая должна представляться в Росстрахнадзор "в течение 30 дней по окончании первого полугодия". По словам Веры Балакиревой, этот документ будет действовать до момента появления нового приказа, регламентирующего порядок составления промежуточной отчетности.

Руководителя Федеральной службы страхового надзора Илью ЛОМАКИНА-РУМЯНЦЕВА решение Минфина об отсрочке перехода на новый порядок промежуточной отчетности удивило. "Все решения Минфина фиксируются приказами. Поскольку соответствующего документа я не видел, за первое полугодие страховщики должны отчитываться с учетом действующих изменений", - говорит он.

Представитель страховой компании, пожелавший остаться неназванным, отметил, что изменение формы отчетности накануне ее предоставления имело место и прежде. "Это влечет некоторые трудности - не все компании могут оперативно адаптироваться", - говорит он. Однако заместитель гендиректора СК "Цюрих-Русь" Сергей САВОСИН уверен, что у страховщиков не должно возникнуть трудностей с переходом на новый порядок отчетности. По его словам, изменения, вводимые приказом №75н, носят технический характер. "Компании сдают отчетность на магнитных носителях. При наличии информационной системы и свежей программы генератора отчетов, в которой новые требования будут учтены, компании без труда представят в надзор отчетность в подобающем виде", - считает он.