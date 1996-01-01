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Дальневосточный банк провел семинар по внешнеторговым расчетам между Россией и Китаем

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

30 июня Дальневосточный банк провел семинар для предприятий и индивидуальных предпринимателей, активно работающих с КНР. Тема семинара - "Осуществление внешнеторговых расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах". Главная цель - рассказать о возможностях денежных взаиморасчетов по приграничной торговле в российских рублях и китайских юанях в рамках действующего соглашения между Народным банком Китая и Банком России.

Клиенты Дальневосточного банка, ведущие бизнес с китайскими партнерами, имеют возможность производить расчеты не только в традиционной для таких платежей валюте - долларах США - но и в национальных валютах двух наших стран. Предоставление такой услуги клиентам - шаг своевременный и актуальный, ведь КНР - крупнейший внешнеторговый партнер Приморского края, и объем внешней торговли с Китаем постоянно растет. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, объем товарооборота с Китаем в 2005 г. приблизился к $1,5 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим 2004 г. более чем на 70%.

Значительное количество компаний и предпринимателей Приморского края сегодня активно работает с контрагентами из Китая, а каждое пятое предприятие края - клиент Дальневосточного банка.

Банк для удобства взаиморасчетов открыл корреспондентские счета в долларах США практически во всех основных банках КНР, а счета в национальных валютах - с филиалом Строительного банка Китая в г. Суйфэньхэ.

В ходе семинара специалисты Дальневосточного банка рассказали об основных вопросах валютного законодательства при заключении контрактов с партнерами из КНР, особенностях расчетов по приграничной торговле в рублях и юанях, тарифах на услуги ДВ банка на осуществление внешнеторговых расчетов, а также ответили на многочисленные вопросы компаний-участников ВЭД.

Дальневосточный банк активно развивает внешнеэкономические отношения с Китаем и содействует успешному развитию бизнеса своих клиентов. В ближайшем будущем аналогичный семинар будет проведен в Суйфэньхэ, в нем смогут принять участие китайские партнеры приморских бизнесменов-клиентов банка.

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