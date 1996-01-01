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Отдых в кредит
"Жить взаймы" нравится россиянам всё больше. 2-3 года назад в Москве стали появляться специальные продукты по кредитованию покупки путевок для отдыха за границей. Банк заключает договор с туристическими компаниями, клиент оплачивает часть путевки самостоятельно и едет развлекаться. При этом для туркомпании это ничем не опасно - банк берет на себя все финансовые риски.
В результате опроса приморских банков выяснилось, что в крае не работают специальные программы по кредитованию туристических поездок. Оказалось, эту потребность клиентов вполне удовлетворяют существующие продукты кредитования. "В отдельной программе нет необходимости, т. к. кредитование турпоездок охватывает программа "Потребительское кредитование", по крайней мере, в нашем банке", - отметила Алевтина ЛАВРИЧЕНКО, начальник отдела розничного бизнеса банка "Агропромкредит". В Далькомбанке предложат "Кредит на неотложные нужды", в Банке Москвы заменой могут выступить "Быстрокредит" или "Потребительский кредит". Альфа-Банк предлагает "Персональный кредит", который может быть использован на любые нужды, в том числе и на поездки. Дальневосточный банк и МДМ-Банк на эти цели тоже дадут кредит на неотложные нужды.
"В последнее время большинство заявок на получение кредитной карты поступает от клиентов по причине предстоящего летнего отпуска или запланированной поездки за рубеж", - рассказала Алена СТАЛЬМАХОВИЧ, ведущий специалист отдела эквайтинга и пластиковых карт Приморского филиала ОАО "МДМ-Банк".
"Примерно три заявки на кредиты в неделю касаются именно поездок за рубеж с целью отдыха", - заметила Наталья СЕРДЮК, менеджер Банка Москвы.
Поговорив с представителями банка, "ЗР" выяснил, что отсутствие специальных кредитов не является упущением или признаком отсталости нашего рынка. Просто здесь ситуация несколько иная. В Москве поток туристов несоизмеримо больше, больше стран вокруг и больше "горящих" путевок. Поэтому, если бы такие программы работали сами по себе, они не пользовались бы большим спросом. "По заключенным соглашениям о сотрудничестве нашего банка с турфирмами кредитование турпоездок носит единичный характер", - сказала Алевтина Лавриченко.
Есть и несколько иное мнение. "Для того чтобы банк мог заключить соглашение с туристической компанией, она должна быть максимально "белой". Не секрет, что многие местные турфирмы предпочитают работать в черную", - прокомментировал сотрудник банка, пожелавший остаться неизвестным.
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