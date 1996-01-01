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Юань не хочет дорожать
Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Пекин упорно не желает признавать, что темпы проводимых в стране банковских реформ не соответствуют стремительному развитию национальной экономики. Вице-президент Народного банка Китая (Центробанка) У СЯОЛИН, выступая на китайско-американском форуме по вопросам создания финансовой системы, заявил, что "финансовые круги Китая полностью выполнили обязательства, взятые при вступлении в ВТО".
Чиновник отметил, что китайская экономика после короткого периода дефляции встала на рельсы стабильности, так что волнения западных правительств и банкиров беспочвенны.
В июле прошлого года Народный банк Китая впервые снял жесткую привязку национальной валюты к доллару, произведя ревальвацию ее курса на 2,1%. Доллар стал стоить 8,11 юаней против сохранявшегося со времен азиатского экономического кризиса 1997 года соотношения 1 к 8,28. Была также введена привязка юаня к корзине валют. При этом уже через два месяца Народный банк Китая принял программу по усовершенствованию политики контроля за обменным курсом национальной валюты и объявил о расширении коридора плавающего курса юаня на валютном рынке с 1,5% до 3% по отношению к валюте. В течение мая-июня этого года национальная валюта КНР даже поднималась до небывалой отметки - 7,9 юаня за доллар.
Китайские эксперты считают, что этот рост слишком быстрый и самое время придержать лошадей. По мнению председателя Китайской комиссии по банковскому регулированию Лю МИНКАНА, дальнейшая ревальвация национальной валюты и ослабление государственного контроля представляют "серьезнейшую опасность" для финансовой системы страны. В настоящее время юань достиг "важного психологического рубежа" - 8 юаней за один доллар, отметил чиновник. Если процесс этот и дальше пойдет такими темпами, то только убытки китайских экспортеров составят порядка $550 млн, подчеркнул г-н Минкан.
Как указала эксперт ИК "Брокеркредитсервис" Екатерина КРАВЧЕНКО, экономика Китая в настоящее время продолжает динамично развиваться и юань фактически укрепляется. Процедура ревальвации национальной валюты в данном случае могла бы быть чисто технической, считает эксперт. Однако сомнительно, что это может произойти уже в ближайшее время, как хотели бы страны ЕС и США. "Мы не верим в возможность еще одной значительной ревальвации юаня в ближайшие шесть месяцев", - сказал эксперт гонконгского отделения Economist Intelligence Unit Чарльз ЛИ.
Запад, и в первую очередь США, напротив, подобные темпы укрепления юаня и реформирования банковской системы, остающейся под контролем государства, считают недостаточными. Курс юаня искусственно занижен с целью предоставления китайским компаниям необоснованных экспортных преимуществ, считают они. "США хотят, чтобы Китай ревальвировал юань, надеясь, что это изменит ситуацию с значительным дефицитом в двусторонней торговле", - сказал Чарльз Ли. Однако самому Пекину торопиться сейчас не с руки.
В попытке несколько снизить накал страстей Пекин подтвердил свое обещание продолжить реформирование банковской системы и укрепить национальную валюту. Правда, сроки озвучил совсем не те, о которых ему твердили США и Европа. Член комитета по валютной политике Народного банка Китая Юй ЮНДИН заявил в Пекине, что юань ожидает "значительная ревальвация", но лишь в следующем году. "Юань станет демонстрировать в 2007 г. явную тенденцию к ревальвации и, скорее всего, будет значительным образом ревальвирован", - сказал чиновник.
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