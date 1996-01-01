Половина пенсионных писем уже поступила

Пенсионная реформа вышла на очередной виток своего развития - с 1 июля началась кампания по информированию населения о состоянии индивидуальных пенсионных счетов.

В Приморский край поступят 818 540 заказных писем, предназначенных застрахованным лицам, за которых страхователи-работодатели уплачивали страховые взносы не только на страховую, но и на накопительную часть трудовой пенсии.

На сегодняшний день в край уже поступила половина заказных писем с извещениями. Доставляют письма работники почтовых отделений связи. Граждане, которых не застанут дома, получат почтовые уведомления о необходимости получить заказное письмо.

Одновременно на пенсионном фронте произошло еще одно событие. Объявленный Федеральной службой по финансовым рынкам конкурс по отбору управляющих компаний для управления пенсионными накоплениями не состоялся. Он должен был проводиться с 6 мая по 20 июня, а его итоги планировалось подвести в начале июля. Однако ни одна из 294 компаний, работающих на рынке коллективных инвестиций, не подала заявки на участие. В результате ФСФР опубликовала пресс-релиз о том, что конкурс признан несостоявшимся. Впрочем, для профессиональных участников рынка и для самой Федеральной службы сюрпризом это не стало.

"На самом деле ожидались не столько заявки от новых компаний, сколько регистрация новых инвестиционных портфелей у уже работающих с пенсионными деньгами компаний", - прокомментировала начальник отдела организации и учета процесса инвестирования Отделения Пенсионного фонда РФ Марина ПЕТРОВА.